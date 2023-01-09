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专访：中国技术将助力巴基斯坦提升列车制造能力

——访巴基斯坦铁路公司拉合尔局局长古尔

2023年01月09日08:56 | 来源：新华网
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　　新华社巴基斯坦拉合尔1月8日电 专访：中国技术将助力巴基斯坦提升列车制造能力——访巴基斯坦铁路公司拉合尔局局长古尔

　　新华社记者蒋超 王欢

1月5日，巴基斯坦铁路公司拉合尔局局长穆罕默德·哈尼夫·古尔在拉合尔接受采访。新华社记者 蒋超 摄

　　巴基斯坦铁路公司拉合尔局局长穆罕默德·哈尼夫·古尔日前在巴东部旁遮普省首府拉合尔接受新华社记者专访时表示，巴中技术领域合作由来已久，中国的技术支持必将助力巴基斯坦提升列车制造能力。

　　2022年11月下旬，中车唐山机车车辆有限公司（简称“中车唐山公司”）向巴基斯坦出口的230辆客车项目中的首批46辆宽轨客车以及备品备件运抵巴基斯坦。巴基斯坦铁路公司和中车唐山公司对列车进行了性能测试和参数调试，目前列车均驻留在拉合尔局。

　　古尔说，经过公开透明的国际招标，巴方决定采购中国制造的列车。过去一个多月，中国制造的列车已在巴基斯坦多地铁路线路上行驶，性能测试结果非常理想，与巴基斯坦铁路轨道完全适配，未来完成技术参数调整和试运行后，将投入商业运行。

1月5日，在巴基斯坦拉合尔，巴基斯坦铁路公司的技术工程师们体验乘坐从中国进口的宽轨客车并测试列车性能。新华社记者 蒋超 摄

　　古尔表示，此次进口的中国制造列车最大设计时速可达160公里。同巴基斯坦原有列车相比，中国制造的列车设计先进，符合人体工程学的舒适座椅、无障碍卫生间设施、大容量储水器、视听娱乐设备等将为巴基斯坦乘客带来良好的乘车体验。

　　“未来当这批列车成为主力列车时，将大幅提升巴基斯坦铁路形象，成为巴中两国合作的新亮点。”古尔说。

　　古尔表示，巴基斯坦地理位置优越，连通南亚、中亚、西亚与中东地区，发展跨境铁路运输潜力巨大，对客运和货运列车有很大需求。当前，巴基斯坦铁路公司正在优化技术、人力等资源。巴方拥有建设铁路、制造列车的潜力，期待能自己建造先进的铁路设施。

1月5日，从中国进口的宽轨客车停驻在巴基斯坦铁路拉合尔站。新华社记者 蒋超 摄

　　古尔说，根据巴中双方协议，另外184辆列车客车将以出口零部件的方式，在巴基斯坦工厂完成列车生产和组装，由中国技术人员负责技术协助与培训。

　　古尔表示，巴中技术领域的合作由来已久。巴方期待与中方继续加强合作，在中国技术人员帮助下，加速列车制造的本土化进程，实现列车制造本土化目标。

　　“中国的技术支持将帮助巴基斯坦提升列车制造能力，这绝对是巴基斯坦迈向自主制造列车的重要一步！”古尔说。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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