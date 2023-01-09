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驻瑞典大使崔爱民出席“中国美食节”开幕式

2023年01月09日08:53 | 来源：人民网-国际频道
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人民网斯德哥尔摩1月8日电 （王文）1月8日，驻瑞典大使崔爱民出席“中国美食节”开幕式，瑞典旅游局局长苏珊娜·安德松、瑞典政、商、学、侨等各界人士及部分国家驻瑞使节共200余人出席。

红红火火的灯笼年味十足，吉祥如意的中国结欢快喜庆，为活动现场带来浓郁的“中国风”。活动以中国传统舞狮表演拉开序幕，吉祥威风的红狮子伴随着欢乐的锣鼓舞动出场，欢迎各位嘉宾的到来。狮子威武雄壮，憨态可掬，时而精神抖擞，时而如梦方醒，惟妙惟肖，吸引嘉宾掌声如潮，喝彩连连。

崔爱民表示，中国美食品种丰富，反映了中国人绚丽多彩的生活面貌，体现了“以人为本、顺应自然、崇尚和谐”的文化内涵。中国美食开放包容，增进着中外人民了解和友谊，联结着中国与世界、历史和未来，成为全人类文化的共有瑰宝。瑞典中餐业不断发展，日益兴盛，给当地人民带来美食享受，也传递着两国人民的友好情谊。

崔爱民指出，中国美食离不开中国发展。如今，中国人民已经踏上国家发展新征程，将以中国式现代化创造更加美好未来，中国美食也必将大放异彩。中方愿与世界各国人民共同努力，不断追求幸福美好的生活。崔爱民并向各位来宾致以中国春节的祝福，邀请大家到中国访问，实地感受和领略中国各地丰富多彩的美食文化。

苏珊娜·安德松在致辞中表示，美食不仅是生活必需品，同时关乎个人的生活状态，关乎自然和文化。美食旅游业既可以在很多方面对社会的可持续发展作出积极贡献，也能提高当地对游客和居民的吸引力。中国美食以其丰富的风味和品类而闻名，令人印象深刻。疫情前，到瑞典旅游的中国游客在十年间翻了两番。相信随着中方进一步优化防疫政策，不久的将来会有越来越多中国游客再次来到瑞典旅游，并享受瑞典的美食文化。

开幕式上，余音绕梁的中国昆曲，弦韵悠扬的中国民乐，含蓄柔韧的中国舞蹈，音律优美的瑞典学生爵士乐奏唱等文艺节目精彩纷呈，将美食节活动推向一个又一个高潮。

崔爱民夫妇陪同嘉宾现场观看了预示着吉庆有余、福星高照的“东龙出海”“踏雪寻熊”主题食雕。鲤鱼、胡萝卜、木瓜、南瓜等寻常食材通过厨师的巧手，被塑造成祥龙、云彩、百花等生动传神的精美造型，引得嘉宾连声称奇，纷纷拍照留念。崔爱民夫妇还带领嘉宾们观看了中国茶艺表演，品尝了清新怡人的香茗，欣赏了中国书法。面对展台上的笔墨纸砚，安德松跃跃欲试，也起笔点墨，体验书写毛笔字，书法成品颇有三分笔走龙蛇的意味。

嘉宾们“以食会友”，现场了解了中国美食和悠久的历史传统文化，先后品尝了金黄香酥的菊花鱼、红亮软糯的东坡肉等“八大菜系”招牌菜，汤圆、麻花、油条、包子、煎饼果子等中国传统小吃，意犹未尽，赞不绝口。

(责编：刘叶婷、常红)

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