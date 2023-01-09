新华社荷兰艾恩德霍芬1月7日电 通讯：走进荷兰“硅谷”——艾恩德霍芬智慧港

新华社记者王湘江

近日，新华社记者来到艾恩德霍芬智慧港工业园区，一探荷兰“硅谷”的成功奥秘。园区靠近艾恩德霍芬机场，占地约10万平方米，有数十家高科技设备供应商企业入驻，是艾恩德霍芬智慧港的一张名片。

艾恩德霍芬智慧港是艾恩德霍芬市与其周边城镇共同组成的一片高科技产业聚集区域，位于荷兰北布拉班特省。这里是荷兰最重要的高科技制造业中心，也是荷兰最重要的经济增长引擎之一，堪称荷兰“硅谷”。

从名不见经传的初创企业，到阿斯麦和飞利浦等国际驰名的产业巨头，这里汇聚着一个具有强大研发实力的高科技企业集群，涵盖半导体、生命科学、人工智能、新能源和光电仪器等领域。在企业、研究机构和当地政府组成的“三螺旋”合作创新模式推动下，艾恩德霍芬智慧港通过践行协作共享的发展理念，成功建设了一个充满活力的开放式创新工业生态系统。

据荷兰高科技设备研发供应商苏科思公司创始人汉斯·杜伊斯特介绍，艾恩德霍芬智慧港工业园区建筑采用模块化设计，可以灵活调整空间分布，随时满足不同企业的需求。园区内有大小规模不一的高科技企业、研究机构和教育培训机构，大家共享办公室、会议室、测试机器设备和仓储物流等设施，在同一屋檐下共同学习、创新和成长。

记者看到，入驻园区的众多企业中，有阿斯麦和西门子等知名跨国公司，还有荷兰丰蒂斯应用科学大学等教育机构。

杜伊斯特说，高科技设备制造业具有小批量、高精尖、高附加值的特点，不仅需要高级科研人员，也需要大量的应用技术人才。由于量小，不宜使用自动化设备生产，很多时候必须依赖技术人员手工组装。在园区内，喜欢“动脑”的科研人员有了创新的想法，就会与喜欢“动手”的技术人员交流，让他们帮着判断这些想法是否可行。

他认为，开放式创新是艾恩德霍芬智慧港成功的秘诀。“封闭式创新意味着重复开发、低效和高昂的价格，而开放式创新提倡与外界合作共享、共同成长，你可以做得更省、更快、更好。”

他解释说，每家公司都有自己擅长的领域，你可以专注于核心业务，核心知识产权也许只占10%，其他90%都可以通过与外界合作获取可靠、快速且廉价的解决方案，因为“外面的知识永远比你拥有的更多”。

有调查显示，艾恩德霍芬智慧港是荷兰高科技初创企业最为青睐的地方，这里的初创企业成功率也远高于全国平均水平，就是得益于这里良好的开放式创新生态系统。

正是通过开放式创新，苏科思如今已成长为一家拥有上千名研发人员的大型高科技跨国企业，业务涵盖半导体、医疗、分析仪器和汽车等行业。

“我相信，中国将在21世纪发挥非常重要的作用。”杜伊斯特说。苏科思在苏州建立了亚洲研发中心总部。近年来，杜伊斯特一直致力于把荷兰成熟的工业生态系统引入中国，在中荷技术和人才合作等方面作出了突出贡献。他曾荣获2022年度中国政府友谊奖，这是为表彰在中国现代化建设中作出突出贡献的外国专家而设立的最高荣誉奖项。

他说，在高科技仪器设备领域，中国有人才和市场，荷兰有经验累积，双方加强合作必定可以实现共赢，一起用科技让世界人民的生活变得更加美好、健康和智能。

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