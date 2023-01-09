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5万年一遇彗星将造访地球 或肉眼可见

2023年01月09日08:51 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月8日电 天文学家近日表示，一颗新发现的彗星将在近几周内飞经地球，为5万年来首见，届时或可用肉眼直接观测。

　　据法新社7日报道，这颗彗星编号为C/2022 E3，去年3月由兹威基瞬态研究设施首次观测发现。它将于本月12日通过近日点，2月1日通过近地点，届时若观测条件良好，肉眼或清晰可见。

　　美国加州理工学院物理学教授、兹威基瞬态研究设施研究员托马斯·普林斯告诉法新社记者，这颗彗星“离地球最近时会最明亮”，下一次造访太阳系内部预计在5万年后。

　　巴黎天文台天体物理学家尼古拉·比韦说，这颗彗星直径据估算约为1公里，散发绿光，可能来自太阳系外围的“奥尔特云”，可能在此次造访后“被永久逐出太阳系”。詹姆斯·韦布空间望远镜也将密切关注这颗彗星，不过不会拍摄图像，而是研究其成分。

　　相比上一颗肉眼可见的“新智彗星”，即将造访地球的这颗彗星体积小得多，但距离地球会更近。“新智彗星”2020年7月飞经地球，吸引不少天文爱好者。此前最近的一颗肉眼可见、影响力比较大的彗星是1997年的海尔波普彗星。

　　尽管此次彗星将在2月初通过近地点时亮度最高，但届时满月可能影响观测。比韦建议，北半球最佳观测时间为1月最后一周，“我们可能收获一个惊喜，彗星亮度可能是预期的两倍”。普林斯说，另一个不错的观测时间是2月10日，那时这颗彗星将经过火星附近。（李彦南）

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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