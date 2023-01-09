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“中国智造”闪耀2023年美国消费电子展

2023年01月09日08:40 | 来源：人民网-国际频道
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人民网拉斯维加斯1月8日电 （记者李志伟）1月5日至8日，2023年美国消费电子展（CES）在内华达州拉斯维加斯举行。该展会是全球最大的消费技术产业盛会之一，是观察国际消费电子业态最新趋势的风向标。今年3000多家参展商展示了新产品与新技术，大约有500家中国企业参加展览。TCL、海信、联想等中国企业携新技术亮相，并斩获了多个奖项。在此次展会上，中国企业向国际客商展示最新科技产品，呈现出“中国制造”向“中国智造”升级的迅猛势头。

在2023年美国消费电子展上，人们在中国企业展厅体验新产品。 人民网记者 李志伟摄

在此次展会上，中国、日本、韩国、美国的全球头部品牌商最为突出。TCL、海信等中国企业拥有规模庞大的展示区，在场馆中心位置非常引人注目。在中国企业展厅，记者看到来自全球各地的参观者。他们对中国企业的一些新产品表现出浓厚兴趣。在中国中小企业展台前，咨询洽谈业务的人们也络绎不绝。

在2023年美国消费电子展上，人们驻足观看TCL推出的全球首款65英寸8K印刷OLED显示器。 人民网记者 李志伟摄

在主场馆中心，TCL设立了占地1650平方米的展区。TCL两大主体TCL实业与TCL科技共同参展，展示了该公司在智能终端、半导体显示等领域的技术创新与突破。据介绍，TCL在展会期间发布TCL RayNeo X2 AR眼镜和TCL NXTWEAR V VR概念一体机。TCL RayNeo X2是全球第一款在Micro LED光波导技术上实现双目全彩显示的智能AR眼镜。TCL推出新一代98英寸Mini LED、QLED智屏及全球首款65英寸8K印刷OLED显示器。

联想集团在美国消费电子展期间发布全球第一款全尺寸双屏OLED笔记本电脑、拥有双旋转显示屏（一侧是OLED面板，另一侧是彩色电子墨水屏）的ThinkBook笔记本等一系列创新产品。此外，联想还发布一款可称为元宇宙“传送门”、代号为Project Chronos的概念动作捕捉设备，无须通过可穿戴设备便可完成实时动作捕捉，并复制到虚拟人物上，以实现虚拟现实的全沉浸。

由中国制造迈向中国“智造”，科技创新是关键。中国企业取得不断进步，在于坚持创新驱动发展，不断加大研发创新投入。TCL实业北美营销本部总经理张文海向记者表示，TCL始终将科技创新作为第一生产力，围绕人工智能、高端显示、5G应用、智能制造及工业互联网等方向综合布局。至今已通过TCL实业和TCL科技两个主体在全球布局43个研发中心和多家联合实验室，研发人员超过1.86万。同时，高度重视前沿科技的储备与探索。TCL积极投入于Mini LED、量子点等技术领域，布局大量核心专利，构建核心竞争力。截至2022年底，TCL累计申请专利9.9万多件，其中PCT专利1.7万多件；在量子点电致发光显示领域，TCL公开专利数量约2000件，居全球第二。此外，TCL非常重视通过用户需求，实现技术的不断迭代和创新。

深圳市正浩创新是移动储能与清洁能源技术公司。正浩创新公司全球增长部负责人蒂姆·多利泽对记者表示，他在中国时间待了很长时间，亲眼见证中国从以制造为主，发展到拥有完全自主创新能力的阶段。多利泽表示，现在他在创新型公司里工作发现，中国企业会听取全球用户需求，马上行动，不断改进。他表示：“我认为，中国公司的行动力是全球最强的。”

来自加拿大的媒体人士理查德·巴雷特对中国企业的创新产品非常感兴趣。巴雷特对记者表示，他曾经到中国多次，看到中国创新产品的巨大飞跃。他表示，中国产品经过长时间发展，在质量上已经处于行业最高水平。他表示，在此次展会上，中国企业许多创新产品令他眼前一亮，海信有一款激光投影仪让他印象深刻，他认为投影效果几乎与普通电视没有区别，投影仪的设计也非常巧妙。

尽管此次美国消费电子展较前两年已经恢复如常，但是参展企业和参展人数上距离疫情之前仍有差距。据报道，2020年的美国消费电子展有超过17万名参会人员，已经5000多家参展企业。而2023年美国消费电子展预计有10万参会人员，3000多家参展企业。此次参展的中国企业有约500家，也少于疫情之前的1000多家。

此外，美国的科技霸凌行径也让此次展会逊色不少。近年来，美方一再泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，对他国企业采取歧视性不公平做法，将科技问题政治化、武器化。据美国“政客”网站报道，此次展会主办方美国消费技术协会发言人表示，美国商务部实体名单上的公司“不得参展”。据美媒报道，这导致一些优秀国际科技公司无法参加此次展会。此外，美联社报道说，由于乌克兰危机，俄罗斯展商被禁止参加2023年美国消费电子展。

(责编：刘叶婷、常红)

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