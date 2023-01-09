本报记者 严 瑜

图为1月3日，在江苏省扬州港的集装箱码头，货轮停在泊位上装卸集装箱。

孟德龙摄（人民视觉）

北京街头再次变得拥堵，游客们争先恐后预订出国度假旅游，企业预计经济活动将呈现回升趋势……最近，出现在中国的种种积极景象，引起英国《金融时报》等外媒的关注。外媒普遍认为，在中国近期优化调整防疫措施后，世界第二大经济体正焕发新的生机，而这给全球投资者带来强劲信心，他们纷纷“向东看”，赴华投资发展的热情进一步高涨。

有力提振市场信心

英国《金融时报》近日报道称，多国分析师预测，随着中国经济在疫情扰乱供应链、迫使工厂停工后逐渐复苏，人们即将迎来更光明的一年。在此背景下，全球各地的投资者迫切希望重返中国做生意。

该报列举了多家外国商会以及外企赴华投资的强烈意愿。中国美国商会总裁何迈可预计，外国企业高管将从2023年开始纷纷到访中国。日本某大型制造商的一名高管也表示，他和同事将很快前往中国，“中国是你需要与之保持联系的国家，许多人都渴望到那里去”。

《澳大利亚人报》报道称，中国澳大利亚商会和墨尔本大学近期对160家在中国经营或与中国有业务往来的澳大利亚公司进行调查。结果显示，约66%的受访者计划增加对中国的投资，58%的受访者将中国视为其未来3年全球投资计划的重点之一。

在中国巨大市场和开放政策的吸引下，越来越多跨国公司将中国定为2023年的重要投资目的地，并开始采取行动。据报道，为抢占市场份额，总部位于瑞士苏黎世的消费品包装公司安姆科，近日在广东惠州开设一家新工厂，投资近1亿美元。德国水泵系统供应商威乐集团在江苏常州投资新建的一座工厂，将于2023年投入生产。

外媒报道称，随着中国经济企稳反弹的预期进一步明朗，多家国际机构也开始重新审视中国资产的配置价值。摩根士丹利将中国股市的配置建议从“标配”上调为“超配”。瑞士信贷则表示，已经在其亚洲的投资组合中超配了中国资产，并认为中国政府推出的经济支持政策，吸引全球资本流入中国。

英国《卫报》网站刊文称，作为世界第二大经济体，中国放宽出入境限制的决定给投资者带来希望。在2023年前景黯淡之际，此举或将减轻多国加息对全球股市的影响，并打通供应链。美国银行的一项调查显示，中国政府早些时候关于重新放开计划的声明，已经改变了一些全球领先的基金经理的看法，认为中国会出现更高增速的比例从2022年11月的仅13%飙升至约75%。

经济增长持续稳定

持续稳定的经济增长是外企青睐中国的重要原因。德国《商报》网站报道称，中国是目前最令金融市场关心的话题。分析师们认为，世界第二大经济体有望在2023年第一季度末复苏。

美国《华尔街日报》也认为，2023年中国经济增速可能超过此前预期，“中国经济2023年的复苏前景或为消费板块带来投资良机”。

彭博社注意到，中国多地经济活力正在逐步回升。北京、重庆、成都、武汉等地近期乘坐地铁出行的人数增加约40%至100%，这表明居民们正在陆续返岗复工，商场和餐饮经营场所也在恢复之中。与此同时，各个城市的交通繁忙程度有了明显增加。

路透社引述分析人士观点称，中国的最新政策举措表明，大多数大城市的经济活动可能会很快恢复正常，这对投资者来说是个积极信号。

不少外媒还特别关注，中国疫情防控措施优化调整后，中外人员往来暂行措施于1月8日起实施。其中，不再对入境人员实施全员核酸检测、取消国际航班的客座率限制等内容受到众多外企的欢迎。

美联社报道称，外企普遍认为，中国结束对入境旅客实行隔离等举措，是朝着重振商业活动迈出的重要一步。报道援引中国美国商会董事会主席华刚林的话称，“这为恢复正常商务旅行扫清了障碍。”

美国消费者新闻与商业频道（CNBC）指出，随着中国不断优化防疫政策，中国经济势必迎来强劲反弹。该媒体援引汇丰集团行政总裁诺埃尔·奎因的话说：“我们看到了强劲的增长前景。未来10年，中国将成为更加强劲的消费市场。”高盛集团分析师也认为，中国政策转变将对中国经济产生积极影响。中国放宽国内人员流动和入境旅游的措施，支撑了该公司对2023年中国GDP增长超过5%的预期。

摩根士丹利发布的分析报告指出，美国和欧洲投资者都将从中国的转变中获益。随着中国消费者增加可自由支配支出，包括品牌服装和鞋类、科技、交通和零售食品在内的行业都将受益。分析人士还表示，在许多国家提高利率以抑制通胀之际，放宽对国际游客入境的限制同样会提振中国经济和全球商业。

中国市场不可替代

近日，中国商务部发布数据显示，2022年前11个月中国实际使用外资金额11560.9亿元人民币，按可比口径同比增长9.9%，折合1780.8亿美元，增长12.2%。分析认为，这意味着2022年中国实际使用外资额再创史上新高几无悬念，这在全球经济增速整体放缓背景下殊为难得。

外媒注意到，2022年12月举行的中央经济工作会议强调，更大力度吸引和利用外资。要推进高水平对外开放，提升贸易投资合作质量和水平。要扩大市场准入，加大现代服务业领域开放力度。要落实好外资企业国民待遇，保障外资企业依法平等参与政府采购、招投标、标准制定，加大知识产权和外商投资合法权益的保护力度。要积极推动加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定和数字经济伙伴关系协定等高标准经贸协议，主动对照相关规则、规制、管理、标准，深化国内相关领域改革。要为外商来华从事贸易投资洽谈提供最大程度的便利，推动外资标志性项目落地建设。

对此，外媒认为，中国努力建设有利于高水平开放的制度体系，寻求加入高标准的经贸协议，将进一步提振2023年的市场预期和全球企业信心。尤其是在当前全球跨国投资低迷、经济复苏乏力的背景下，以开放姿态拥抱世界的中国，成为跨国公司的“避风港湾”和业务增长的重要动力，中国大市场“不可替代”。

CNBC引述业内人士观点称，中国的重新开放是2023年全球市场的重大宏观事件，不仅是旅游业，工厂、贸易等经济活动领域都会复工复产，这将对全球产生积极影响。

美国《巴伦周刊》网站也认为，中国是全球唯一有望在2023年实现企业利润和GDP显著增长的主要经济体。这对全球经济来说是个好消息。在美欧经济放缓之际，中国提高了世界经济避免衰退的可能性。

新加坡《联合早报》发文称，中国经济前景关系到世界繁荣。在疫情暴发的第一年，中国政府以高效的社会管控能力，迅速阻断病毒传播链，让民众生活恢复正常。相信在新形势下，中国政府也能同样以灵活务实的态度和坚定的决心，“重现生机勃勃的经济与社会生活面貌”。

(责编：杨光宇、袁勃)