本报记者 李志伟

美联储在其1月4日公布的最新货币政策会议纪要中警告称，市场不应低估其在一段时间内维持高利率的意愿。自2022年3月开启新一轮加息周期以来，美联储已连续7次加息，累计加息425个基点，创1981年以来最密集、最激进加息纪录。美联储前主席格林斯潘日前表示：“美联储用持续激进的货币政策来应对通胀，最有可能出现的结果是美国将在今年陷入经济衰退。”美国银行最新预测显示，美国经济可能从今年第一季度开始衰退。

过去一段时间，美国通胀升至40年来最高水平，去年6月份美国消费者价格指数达到同比上升9.1%的峰值，去年11月份依旧同比攀升7.1%。美国经济在去年前两个季度分别出现负1.6%和负0.6%的增长，第三季度美国实际国内生产总值按年率计算增长从2.6%修订至3.2%，较前两个季度情况有所好转，但衰退风险犹存。格林斯潘表示，通胀数据的回落“太少，也太迟了”“可能只是暂时的平静”，而高通胀可能“将再次爆发”。彼得森国际经济研究所预计，美国经济2023年将萎缩0.5%。

高利率和通胀飙升令美国家庭债务大幅增加，民众正常生活和经济秩序受到干扰。美联储数据显示，2022年第三季度美国家庭债务激增3510亿美元，为2007年以来最大增幅。纽约联邦储备银行经济学家认为，家庭债务不断攀升反映出居高不下的物价水平。随着家庭债务增加，债务违约的情况也日益增加。

高通胀降低了美国企业和消费者对经济的预期。美国《华尔街日报》近日发布一项民意调查结果显示，多数选民对2023年美国经济前景感到悲观，高达66%的选民认为美国经济正朝着错误方向发展。纽约联邦储备银行的报告称，经济活动以温和的速度收缩，价格压力仍然持续存在，企业对前景越来越悲观。克利夫兰联储银行的报告称，在持续高通胀和较高利率的环境下，受访者普遍对经济前景不太乐观。

美国福克斯商业网站在报道中表示，美联储对抗通胀的行为可能引发经济衰退。加息会抬高消费者和企业的贷款利率，迫使雇主削减开支，从而导致经济增长放缓。目前，美国抵押贷款利率比一年前几乎翻了一番。《经济学人》和民治调查公司联合进行的一项民调显示，3/5的美国人认为美国经济正在衰退。一些美国人为了节约燃料费开始减少开车，不再购买昂贵的有机食品，为省钱寻找打折商品。

一些经济学家认为美国经济进一步恶化不可避免。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙表示，高通胀和美联储加息正在“侵蚀一切”。美国哈佛大学经济学教授加布里埃尔·霍多罗夫—赖克认为，美国经济衰退前景已经显现，只是衰退程度大小的问题。加拿大蒙特利尔银行高级经济学家萨尔·瓜蒂耶里表示：“我们已经看到金融市场承受着巨大压力，标普500指数下跌超过20%，债券市场非常低迷。这一切都表明，2023年美国经济将变得更加疲软。”

（本报华盛顿1月8日电）

《 人民日报 》（ 2023年01月09日 15 版）

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