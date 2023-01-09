国际投资机构纷纷上调2023年中国经济增速预测。一些西方媒体无视中国防疫政策调整给中国和世界经济带来的利好因素，毫无根据地唱衰中国经济。这些荒谬论调丝毫改变不了国际社会对中国经济发展的信心，也阻挡不了各方同中国加强互利共赢合作的大势

世界第二大水电站白鹤滩水电站近日全面投产发电，标志着中国在长江上建成世界最大清洁能源走廊；元旦假期，消费市场人气渐旺，暖意渐浓；从东部沿海的浙江、江苏，到中西部的湖南、四川，多地外贸企业掀起组团出海招商热潮……随着中国疫情防控政策调整转段，企业市场信心增强，生产步伐明显加快。

国际社会更加看好中国经济发展前景，认为中国果断调整防疫政策将为中国经济复苏增长创造更好的动力。摩根士丹利、高盛、摩根大通等国际投资机构纷纷上调2023年中国经济增速预测。美国银行的一项调查显示，中国防疫政策调整后，认为中国会出现更高增速的基金经理比例已飙升至约3/4。世界贸易组织总干事伊维拉表示，中国调整防疫政策有助于支撑世界经济发展。经合组织秘书长科尔曼指出，中国调整防疫政策“将支持中国和全球的复苏力度”。

然而，一些西方媒体不仅对中国经济的积极变化和国际经济组织、商业机构的权威判断置若罔闻，还毫无底线、毫无根据地唱衰中国经济。在中国坚持“动态清零”时，这些媒体无端渲染中国防疫政策对世界经济的负面影响，在中国因时因势主动优化防控政策后，这些媒体又抛出同样的论调。如此自相矛盾，除了暴露其看待中国时根深蒂固的政治偏见，更让人看到其惟恐中国好的险恶用心。

应对世纪疫情这场大战大考，最关键的是如何做到既要保生命、保安全，也要保经济、保民生。疫情发生以来，中国始终积极应对、主动作为，以灵活的防控策略、充分的部署准备打有把握之仗，有效应对了全球五波疫情冲击，有效处置了国内100多起聚集性疫情，有效保障了人民健康安全和经济社会发展。过去3年，中国经济年均增长明显高于世界平均水平。中国的积极作为也为保障全球产业链供应链稳定顺畅、促进世界经济发展作出了重要贡献。实践证明，中国走出了一条高效统筹疫情防控和经济社会发展的辩证之道，既最大程度保护了人民生命安全和身体健康，又最大限度减少了疫情对经济社会发展的影响。

不久前举行的中央经济工作会议明确提出“六个统筹”，其中就包括更好统筹疫情防控和经济社会发展。中国因时因势优化完善防控政策，是在综合评估病毒变异、疫情形势和防控工作等基础上作出的防控策略调整，有助于提升防控工作的科学性、精准性、有效性，有助于更好地保障正常的生产生活和医疗卫生需求，有助于最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。中国政府相应制定并发布了中外人员往来暂行措施，已于1月8日实施，为中外人员安全健康有序往来创造更好条件，更好保障对外交流合作，为全球经济发展带来更多利好。

疫情发生以来，如何加强宏观经济政策协调，共同推动世界经济复苏增长，始终是摆在国际社会面前的一项急迫任务。然而，个别对世界经济具有举足轻重影响的大国行事毫无责任感可言，不仅只顾一己私利一再加息向全球转嫁通胀压力，还大搞损人不利己的“脱钩断链”、极限制裁，不断给世界经济增加风险。一些西方媒体无视中国防疫政策调整给中国经济和世界经济带来的利好因素，散布有关中国经济的荒谬论调。然而，这些谬论丝毫改变不了国际社会对中国经济发展的信心，也阻挡不了各方同中国加强互利共赢合作的大势。

今天的中国，是充满生机活力的中国。中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面依然不变。中国人民有信心战胜疫情，推动经济社会取得新发展，不断为世界经济强劲、可持续、平衡、包容增长贡献正能量。

《 人民日报 》（ 2023年01月09日 03 版）

(责编：杨光宇、袁勃)