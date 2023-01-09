1月8日，新型冠状病毒感染“乙类乙管”后移民管理优化政策措施正式实施。中国根据国际疫情形势和各方面服务保障能力，本着试点先行原则，有序恢复中国公民出境旅游。全球旅游业市场对此反响热烈，积极欢迎中国游客。国际社会普遍认为，中国优化调整疫情防控措施，简化出入境手续，重启出境游，有利于提振全球旅游业发展、拉动经济复苏，为促进中外交流和民心相通增添更多活力。

多国热情欢迎中国游客

乘船游览尼罗河沿岸风光、到金字塔探寻神秘古埃及、在开罗老城哈里里市场感受生活气息……埃及春天之旅旅行社总经理拉比布向记者介绍了中国游客喜爱的游览项目。“埃及张开双臂，热烈欢迎来自中国的游客，这对推动埃及旅游业复苏太重要了！”拉比布说，旅游业是埃及的重要经济支柱和外汇收入来源。疫情发生以来，埃及旅游遭受重创，该旅行社业绩大幅下降。“中国宣布将恢复中国公民赴具备条件的国家旅游，让我们看到了希望。旅行社的中文导游即将恢复上岗，盼望中国朋友早日来埃及游玩。”

联合国世界旅游组织数据显示，疫情发生前，中国是全球最主要的出境旅游消费国之一。优化调整后的防疫政策对中国及全球旅游业发展都将产生积极影响。

“疫情前，中国是全球最大的出境游客源国，2019年出境游人数约为1.5亿人次。”麦肯锡亚洲旅游业务主管史蒂夫·萨克森此前接受媒体采访时表示，预测到2023年夏季，中国游客出境游的比例将恢复到疫情前约50%。

预计今年春节期间，海外旅游目的地将迎来大批走出国门的中国游客。携程数据显示，截至1月5日，春节7天海外旅游订单较去年同期激增540%，订单平均花费同比提升32%。其中，春节前往澳大利亚墨尔本旅游的订单同比增长超50倍、去泰国曼谷旅游订单增长超10倍。

“柬埔寨欢迎中国游客。”柬埔寨首相洪森表示，今年柬埔寨有望接待200万人次的中国游客，这将带动柬埔寨经济快速恢复。

中国是泰国最大的游客来源国。泰国旅游局表示，中国游客回流将进一步提振泰旅游业，预计今年第一季度赴泰中国游客将达到30万人次，全年接待中国游客将达到500万人次。

新加坡《联合早报》网站报道，中国有序恢复中国公民出境旅游，可促使中国游客重返新加坡观光，提振本地消费，估计全年可创造20亿新加坡元的零售额。

新西兰统计局数据显示，2022年12月的第一周，约有1000名中国游客到达新西兰，较3个月前大幅增加。新西兰旅游部部长纳什表示，众多旅游业者期待中国游客回归，这将为新西兰旅游业带来重大利好。

为迎接中国游客做好准备

目前，一些国家积极采取措施，欢迎中国游客到来。泰国卫生部、旅游与体育部、交通部等日前专门召开联合会议，讨论迎接中国旅客的准备工作，强调对所有入境的外国旅客一视同仁。

阿联酋阿提哈德航空宣布，从今年2月起，阿布扎比—上海往返客运航线将增至每周两班。增开航班后，阿提哈德航空每周将有5个航班往返两国之间。阿提哈德航空集团客货运销售高级副总裁马丁·德鲁表示：“中国是阿提哈德最重要的战略市场之一。很高兴看到中国不断优化调整疫情防控举措。我们正在有序、稳定地恢复中国客运航线服务，为迎接中国游客做好准备。”

统计数据显示，疫情前，赴越南旅游的中国游客数量增长迅速，2019年达到580万人次，占越南的国际游客总数近30%。越南中部庆和省旅游部门负责人近期表示，越南航空公司和中国南方航空公司正计划恢复相关航线的运营。越南北部广宁省芒街市已要求当地旅游景点尽快做好中国春节期间接待中国游客的准备工作。

启用南非旅游局“南非旅业助手”小程序，举办“落日动物追踪之旅”线上直播，在福州、杭州和苏州组织3场面向公众和媒体的线下交流和推广活动……去年以来，南非旅游局在中国的系列推广活动如火如荼。南非旅游局亚太区首席代表曼苏尔·穆罕默德表示：“我们对中国恢复出境游充满期待。南非把游客的安全、健康和卫生放在首位，希望中国游客放心且安心来南非观光，体验‘彩虹之国’的独特魅力。”

“目前，我们加强了与中国旅行社联系，准备好接待来莫斯科旅游的中国游客。”俄罗斯莫斯科市旅游委员会主席叶夫根尼·科兹洛夫表示，俄方不仅为中国游客提供传统的旅游建议，还将积极推出新的旅游线路，让游客以全新视角了解莫斯科。

人文交流将更加频繁

近60个方阵、20余辆花车、参加人数达2500人；中国传统服饰、春节文化元素与新能源汽车同台展示；春节集市琳琅满目，让当地民众深入体验中国年味……阿联酋迪拜将于1月14日恢复举办“欢乐春节”大巡游，中国游客盈门的盛况即将重现。“中国有序恢复公民出境旅游令人期待。”阿联酋“拥抱中国”执委会首席执行官马泽凯表示，中国游客的到来将助力阿联酋旅游业复苏发展，更重要的是双方民众能面对面交流，增进相互了解。“我们愿继续做好阿中民心相通的桥梁，推进双方各领域交流合作。”

2023年，中国和巴基斯坦将举办“中巴旅游交流年”。巴基斯坦旅游发展公司总经理阿夫塔卜·乌尔·拉赫曼·拉纳表示，巴方已开始为迎接中国游客做准备。该公司专门制作了介绍巴旅游资源、服务中国游客的中文手册。巴基斯坦国际航空公司日前宣布恢复伊斯兰堡与北京之间的航班。“随着有序恢复公民出境旅游政策的实施，中国必将为全球旅游经济发展带来积极影响。”拉纳说，巴方将通过各部门协作，加强巴中文化旅游交流，促进民心相通。

文娱旅游产业是沙特经济转型计划“2030愿景”的一大支柱。沙特计划大力发展旅游业，推出更多针对中国游客的旅游服务产品。沙特旅游大臣艾哈迈德·哈提卜表示：“中国是重要旅游客源国，我们很高兴看到中国有序恢复公民出境旅游，沙特将就此加强与中国伙伴的合作。”

巴西瓦加斯基金会巴中研究中心主任埃万德罗·卡瓦略表示，中国是出境旅游消费大国，有序恢复中国公民出境旅游，必将给旅游目的地经济带来积极影响。“期待中国游客前来探索巴西魅力，相信未来中国和其他国家的人文交流更加频繁，推动世界互联互通。”

（本报北京、开罗、曼谷、迪拜、堪培拉、约翰内斯堡、里约热内卢1月8日电 记者龚鸣、黄培昭、刘慧、管克江、任皓宇、陈效卫、闫韫明、毕梦瀛）

《 人民日报 》（ 2023年01月09日 03 版）

(责编：杨光宇、袁勃)