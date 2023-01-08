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索马里政府称极端武装“青年党”唯一出路就是投降

2023年01月08日14:37 | 来源：人民网-国际频道
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人民网讯 据来自摩加迪沙的消息，索马里政府强调，该国反政府武装“青年党”提出要与政府进行对话，但他们的唯一的出路就是投降。

据1月8日出版的阿联酋《海湾报》报道，索马里国防部副部长马哈茂德对当地媒体发表声明说，“在强大的军事打击下，反政府武装‘青年党’提出要与政府进行对话。在该组织内部有两种人：一是外国人，另一种是索马里人。外国人的唯一选择就是离开索马里，而‘青年党’内的索马里人还有机会，我们随时准备接受他们投降，谈判桌上没有任何可讨价还价的东西。”

索马里《新索马里报》在报道中说，国防部副部长马哈茂德强调，“极端武装‘青年党’必须放下武器，服从国家，重新融入社会。如果他们拒绝，军事解决将不可避免。”他指出，政府已下定决心，彻底消灭索马里境内的恐怖主义势力，并制定了详细计划，“在新的一年里在战场上取得巨大胜利，铲除‘青年党’武装，收复被他们控制的地区”。报道说，在过去的4个月内，政府军共打死2000名武装分子，解放了加尔古杜德、希兰和中谢贝利州等广大地区。（安国章）

(责编：燕勐、常红)

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