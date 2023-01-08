人民网曼谷1月8日电 （记者孙广勇）由中国文化和旅游部指导，老挝中国文化中心与辽宁省文化和旅游厅主办、辽宁省博物馆协办的2023年“欢乐春节”暨“江山如画”中国古代山水画体验展6日在老挝中国文化中心隆重开幕。这是老挝中国文化中心首次在老挝推出中国古代山水画体验展，也是三年疫情以来首次举办线下“欢乐春节”庆祝活动，意义深远。

开幕式上，嘉宾们在中心中老双语讲解员陪同下，近距离欣赏了“江山如画”——辽宁省博物馆藏中国古代立轴山水画体验展。40幅风格各异的明清两代的立轴山水画（复制品），让嘉宾们身临其境般地领略了中国古代山水画的独特艺术内涵和魅力，深深为中华民族博大精深的文化源流所折服，纷纷驻足观赏、细细品味。开幕式还设置了舞狮表演、观看“欢乐春节”宣传片，“新春送福字”、中国传统服饰拍照打卡等文化体验活动，热闹非凡，吸引了众多宾客的踊跃参与。

活动受到到场中老嘉宾的一致好评。老挝人革党中央候补委员、老挝团中央书记蒙赛表示，春节是中国人团聚的重要节日，今天参加的“欢乐春节”活动和中国古代山水画展让他感受到中国文化的历史悠久，中国山水的美丽魅力。老挝人民革命党中央宣传部副部长兼中央党报《人民报》总编万赛表示，他多次参加过中心的活动，中心的活动越来越丰富，越来越吸引老挝人民，希望新的一年与中心开展更多的交流合作。

老挝中国文化中心主任李医平表示，春节是中华民族最重要的传统节日，承载了中国人浓浓的乡情，浓缩了五千年的中国文化，标志着新年伊始，象征着和睦兴旺。一年一度的老挝中国文化中心“欢乐春节”活动自2015年以来连续在万象举办了8届，已成为老挝民众和华人华侨体验中国文化的一个品牌项目。新的一年，老挝中国文化中心将继续发挥好老挝中国文化中心窗口、平台和桥梁作用，扩大合作，深化友谊，促进中老文明交流互鉴不断迈向新台阶。

本届“欢乐春节”活动将持续到1月21日，期间将举办广西“六七”学校校友、除夕等专场活动，不仅可以继续观展，还可体验舞狮表演、中国剪纸、书法、传统服饰拍照打卡、包饺子、红歌联欢等丰富多彩的“欢春”文化体验活动。

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