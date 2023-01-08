中新网北京1月7日电（记者 彭大伟）针对中国官方将从1月8日起实施包括不再对入境人员实施全员核酸检测等在内的中外人员往来暂行措施，并优化移民管理政策措施，联合国前副秘书长索尔海姆等多位国际人士日前在采访中向中新网记者表示赞赏，认为这将对提振中国和全球经济信心、吸引外商来华投资起到积极推动作用。

“这当然对全世界都是一个好消息！”联合国前副秘书长兼环境规划署前执行主任埃里克·索尔海姆（Erik Solheim）表示，中国优化调整防疫政策，让人们出入境更加便捷，这将为今年的世界经济发展创造更多机遇。

谈及中国近期对疫情防控措施采取的优化调整，埃里克·索尔海姆认为，这是正确的决定，“目前看来，中国迄今为止因感染新冠死亡的人数远远少于欧洲、美国和印度，我期待中国继续保持这种防疫成效。”

“我曾有幸去过中国许多地方，这些地方美丽得令人难以置信。”长期关注中国生态文明建设的埃里克·索尔海姆表示，他计划今年4月到访中国，“我已经收到了来自中国许多省市为数众多的邀请，要去的地方很多。”

据中国官方媒体报道，近期，欧洲多国密集接待中国多个省市的商务代表团，见证中欧企业积极拓展合作机会。一些欧洲企业和机构负责人表示，中国商务代表团的到访为中欧地方经贸合作提供了更直接的交流机会，期待尽早到中国实地考察，拓展合作商机。

不久前参加了法兰克福南京企业交流会的德国黑森州欧洲及国际事务司前司长博喜文（Michael Borchmann）表示，中国商务代表团到访为欧洲企业提供了面对面沟通机会。

谈及中国优化调整疫情防控措施中涉及到中外人员往来的部分，博喜文向中新网记者表示，这对于恢复欧中、德中各界人士之间面对面的会谈交流有着十分重要的意义，将为提振欧中、德中互利共赢的商贸联系提供强劲助力。

“这对推动双边关系向前发展有着非常重要的意义。”他表示，当前个别国家煽惑对华“脱钩”，而恢复面对面的交流则让这种论调不攻自破。

美国战略与国际问题研究中心（CSIS）高级顾问甘思德（Scott Kennedy）去年曾亲身到访中国，与北京和上海等地各界人士展开深入交流。他表示，今后自己会继续前往中国，延续与中国各界人士的对话交流，继续开展研究。

“取消对入境人员集中隔离的新举措将为在华外资企业及其海外总部人员的互访和沟通带来便利。”上海美国商会会长郑艺（Eric Zheng）预计，在华外企将恢复人员互访和正常运营，“这将有助于改善中国的营商环境，并吸引更多的外资到中国寻找商机。”

“中国放宽出入境政策的决定让人感到莫大的欣慰。”胡润百富董事长兼首席调研官胡润（Rupert Hoogewerf）认为，中国是世界第二大经济体，对于大型跨国企业而言，确保其高管每年能够造访中国至少两到三次，真切地了解中国经济正在发生的变化，并与中国的各级政府、商业伙伴保持沟通交流，这是极为重要的，“企业管理层需要作为个体真正走进中国市场，了解这里的需求。”

“这毫无疑问是受到外国投资、外国驻华人员和游客欢迎的一项决定。”法国外贸银行（Natixis）亚太区首席经济学家艾西亚·加西亚·埃雷罗(Alicia-Garcia-Herrero)预计，从2月起，中国经济将迅速迎来复苏，“出入境政策的调整也将支持这一轮复苏”。(完)

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