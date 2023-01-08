美国《福布斯》杂志网站1月4日文章，原题：与中国合作将帮助全球数十亿人更长寿、更健康的10个原因 生物技术产业与其他行业有很大不同，了解其运作方式以及中国在为全世界受苦的病人提供安全有效的药物方面所发挥的作用很重要。分担风险、费用和基础设施将促进全球生物技术加速发展、增加创新药物批准数量。美中在生物技术方面更紧密的合作将使投资者分摊风险和分享回报，同时使地球上的每个人受益，使世界变得更美好。

1. 生物技术的目标是保护基本人权——生存权 在许多其他领域，先进技术提供了更多娱乐选项或新能力来丰富生活。而生物技术旨在减少痛苦和延长生命本身，其目标是保护最重要和最基本的人权——生存权。

2. 生物技术的进步使地球上的每个人受益，尤其是美国人 最近许多免疫治疗药物被发现、完善并使全世界的病人更易获得，要归功于中国生物技术的蓬勃发展。相比其他国家，美国更能从生物技术的进步中受益。首先，美国医疗保健系统是全球最贵的。其次，2021年美国预期寿命比中国短。如果生存权是一项基本人权，美国需要努力“赶上”。

3. 中国拥有更多科学家，在科研质量方面进步迅速 一个拥有超过14亿人口的国家，摆脱了贫困，长期专注于家庭的一到两个孩子，在教育方面大量投资，自然会比世界其他国家拥有更多科学家。按目前的趋势看，中国才刚刚开始。许多科学家正在发明新的方法来破译疾病的机制，确定有希望的药物靶点，并开发新方法来治疗致命的疾病。

4. 许多“罕见病”在中国并不那么罕见 欧盟将“罕见病”定义为每2000人中有少于1人发病的疾病。但中国有14亿人口，这么算就有70万名患者。研究这类疾病可能提高对更广泛疾病生物学的理解，而中国在这方面正全面加强。

5. 中国在研发基础设施方面进行大量投资 中国各省在许多方面相互竞争，这使几乎每个地区都有一个创新中心，吸引、建立和发展创新企业，并力图建立企业彼此合作的生态系统。许多创新中心和园区汇集大量服务于产业和学术界的供应商公司。中国的合同研究组织的出现使全球成千上万家生物技术公司加快了研究。

6. 中国正迅速改善对加速临床试验的监管 近年来，中国出台严格的标准和期限，要求监管机构响应。它还在监管机构中纳入高水平科学家与临床医师，以更快应用创新疗法。审批过程大大加快了。这使得许多公司如今选择在美国和中国同时进行疗效研究。监管机构之间更多合作可能有助于加速产生有效的新疗法。

7. 在中国推动创新疗法的发展 中国制药业常被称为“山寨产业”。但政府近年将生物技术创新作为国家优先事项。只有创新药物才能获得可观利润率，要上市的公司也须拥有创新疗法。

8. 中国对基础科学领域投入增加 中国在基础研发方面的支出超5500亿美元，几乎与美国不相上下。考虑到成本较低、工作态度、明确的绩效跟踪和省际竞争，这种支出效率可能更高。中国在高被引论文数量上超过美国，很可能是更高效和高投入的结果。美国应考虑鼓励大型制药公司增加在华研发机构，以利用即将到来的创新浪潮。

9. 中国拥有快速增长的公共市场以及专业的行业分析师和投资者 十年来生物技术的蓬勃发展创造了一个良性循环。限制与中国的合作，只会让美国患者得不到中国所研制的药物，并限制美国公司通过合作获得非凡回报。

10. 生物技术是有着数十亿美元赌注的“赌场”，输家将失去一切，而赢家在获得可观回报的同时，也使所有人受益 美中通过合作可以分担风险和成本，使两国有更多成功的机会。这不仅有利于相关国家，也有利于从创新治疗方法的发展中受益的病人。（作者亚力克斯·扎沃隆科夫，乔恒译）

(责编：燕勐、刘洁妍)