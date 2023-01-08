参考消息网1月7日报道 据土库曼斯坦国家通讯社网站1月5日报道，土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫5日-6日对中华人民共和国进行国事访问。

报道说，他在行前特别强调，这是自己今年的首次外访。值得一提的是，访问恰巧赶上1月6日土中两国庆祝建交31周年。此访的成果将为进一步夯实双边合作带来新动力。

报道称，峰会意在给从一开始就植根于长期互利基础上的传统合作注入强大动力。

报道指出，2013年9月签署的《中华人民共和国和土库曼斯坦关于建立战略伙伴关系的联合宣言》开启了两国对话的新阶段。这一历史选择符合两国及其友好人民的根本利益，注定双方在所有领域的多方位合作都会得到飞速发展。

在4日召开的土库曼斯坦内阁会议上，别尔德穆哈梅多夫强调了他访华的重要意义。他满意地指出，多年来，土中两国之间双边及多边形式伙伴关系的发展卓有成效。

在重大国际问题上立场相近或相同，在大型国际组织、权威地区架构、“中亚-中国”机制中积极合作，彼此支持所提出的倡议，均推动了两国之间的信任对话。

报道提到，土库曼斯坦具备有利的地缘政治和经济地位，处于重要的交通走廊交汇之处，提出倡议并全力复兴古丝绸之路，为亚欧国家之间建设性对话的成功推进营造良好氛围。这也与中国的目标直接契合，北京正积极推动内容相似的“一带一路”倡议。

报道说，能源关系，尤其是通往中国的天然气管道，看上去将主导他的此次中国之行。中国在这个中亚国家的外交政策以及为其经济发展提供动力方面发挥着中心作用。

格拉斯哥大学欧亚研究教授卢卡·安切斯基说：“土库曼斯坦希望对华关系保持一定连续性，确保天然气输送保持稳定。”

分析人士说，对土库曼斯坦领导人来说，巩固和扩大与北京的关系是重中之重。

来源：参考消息网

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