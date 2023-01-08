新华社休斯敦1月7日电（记者徐剑梅）一个多月以来，美国西南部新墨西哥州5名民主党政客的住宅或办公室遭到枪击，美国联邦调查局和当地警方正在调查这些枪击案是否相互关联并存在政治动机。

这5名民主党人的住宅或办公室均位于新墨西哥州最大城市阿尔伯克基，枪击案没有造成伤亡。

阿尔伯克基警方1月5日在社交媒体平台上说，首起枪击案发生在上月4日，有人向伯纳利欧县专员阿德里安·巴尔博亚的住宅开了至少8枪。巴尔博亚1月6日对地方媒体说，枪击发生数小时前，他和孙辈还在客厅里玩耍，“太可怕了”。

上月10日，该州新任州司法部长劳尔·托雷斯的前竞选办公室清晨遭到枪击。翌日，前伯纳利欧县专员黛比·奥马利的住宅遭枪击，事后“发现了十几道弹痕”。

本月3日和5日，该州民主党籍州参议员琳达·洛佩兹的住宅和州参议员安东尼奥·梅斯塔斯的办公室先后遭遇枪击。洛佩兹在一份声明中说，午夜过后射向她家的多发子弹穿过她10岁女儿的卧室，击穿车库门，并损坏了一堵墙。

尽管目前尚未查明枪手身份与动机，但多家美国媒体认为枪击明显针对当地民主党政客，疑与政治暴力有关。自2021年1月6日“国会山骚乱”以来，美国政治暴力事件频发，多州政客和竞选工作人员遭遇恐吓和暴力威胁，美国国土安全部将本土极端主义称为美国最大的恐怖主义威胁。

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