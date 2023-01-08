2023年开年，习近平主席开启新的外交日程：1月4日，同菲律宾总统马科斯举行会谈；6日，同土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫举行会谈。

习近平主席同两国元首谈了哪些内容？有何值得关注的细节？传递了怎样的中国声音？

【赓续友谊 开启新篇章】

菲律宾总统马科斯是今年中方接待的首位外国领导人。此访是马科斯总统就任后对中国的首访，中国也是他在东盟之外正式访问的首个国家。双方对这次访问的重视程度可见一斑。

2022年，马科斯当选菲律宾总统后，习近平主席第一时间同他通电话，并表示“中方始终把菲律宾放在周边外交优先位置”。

马科斯总统对两国关系十分重视。48年前，马科斯的父亲同中国老一辈领导人共同作出中菲建交的历史性决定。两国建交前夕，时年17岁的马科斯随母亲首次访华，亲身参与了两国建交这段历史。就任后，他多次提及此事，表达进一步提升双边关系的愿望。

“希望你这次访华不仅是一次‘怀旧之旅’，更是一次‘开创之旅’。”同马科斯总统会谈时，习近平主席这样说。

会谈中，两国元首进行了长时间深入沟通，就中菲关系未来发展达成新的共识、作出战略指引，一致同意要共同开启中菲全面战略合作关系的新篇章，做互帮互助的好邻居、相知相近的好亲戚、合作共赢的好伙伴，推动双边关系再创新高。

土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫也是就任后首次访华。

过去的一年是中土两国各自国家发展进程中的重要一年。中共二十大胜利召开，描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图；土库曼斯坦总统大选顺利举行，新总统就任，制定新的国家经济社会发展纲要。

有一个颇具深意的历史巧合：31年前的1月6日，中土两国正式建立外交关系；31年后，习近平主席在两国建交纪念日当天同谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫总统举行会谈。

会谈中，双方高度评价两国建交31年来各领域合作发展取得的丰硕成果，一致认为两国关系已进入全面发展的新阶段，共同宣布将两国关系提升为全面战略伙伴。

“中方愿同土方一道，持续深化中土全方位合作，推动构建中土命运共同体，使两国关系在更高水平上向前发展。”习近平主席说。

【增进互信 放眼新未来】

周边是中国安身立命之所、发展繁荣之基，也是中国外交布局之首要。

“中菲同为亚洲发展中国家，我们的发展根植于睦邻友好的周边环境，根植于合作共赢的亚洲大家庭。”习近平主席强调，中方愿同菲律宾及其他东盟国家聚焦合作与发展，维护好东盟在区域合作中的中心地位，推进“五大家园”建设，推动本地区摆脱冷战阴影，免于阵营对抗，持续成为发展繁荣高地。

马科斯总统表示，希望通过此访向世界证明，菲中关系十分良好，也十分重要，双方都高度重视彼此关系，都致力于将菲中关系提升至新的高度。“中国是菲律宾最强劲的合作伙伴，没有什么能够阻挡菲中友谊的延续和发展。菲方坚持一个中国政策。菲方愿继续通过友好协商妥善处理海上问题，同中方重启油气开发磋商。”

作为贯通亚欧的重要枢纽，中亚地区是中国经略周边的重要方向。同谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫总统会谈时，习近平主席特别提到了“中国+中亚五国”合作机制。

去年初，习近平主席同中亚五国元首举行视频峰会，隆重庆祝建交30周年。各国一致同意将“中国+中亚五国”机制提升到元首层级。

这一次，习近平主席提出愿同土方加强沟通协作，办好首届“中国+中亚五国”峰会，得到土方高度评价并完全支持。

【加强合作 打造新亮点】

中菲合作有着深厚传统。农业、基建、能源、人文是两国合作的重点领域。会谈中，习近平主席将这四大重点合作领域比作支撑中菲全面战略合作关系的“四梁八柱”，指出要下大力气培育增长点、打造新亮点。

菲方对此同样态度积极。据菲律宾媒体报道，马科斯总统的随行人员中除了有贸易和工业部长，也有旅游部长、信息和通讯技术部长等，还包括一个规模庞大的商业代表团。此次访问，双方签署了十余份合作文件，涵盖农渔业、基础设施、金融、海关、电子商务、旅游等领域。马科斯总统说，这些合作文件将极大助力菲律宾国家经济发展。

谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫总统同样重视同中国的发展战略对接。陪同他一起访华的，有6位内阁副总理。

媒体注意到，在中土双方签署的一系列重要合作文件中，包括一份《中华人民共和国政府与土库曼斯坦政府关于共建“一带一路”倡议和“复兴丝绸之路”战略对接的谅解备忘录》。

“土方愿积极推进‘复兴丝绸之路’战略同‘一带一路’倡议对接”。别尔德穆哈梅多夫总统说。

今年是习近平主席提出“一带一路”倡议十周年。当前，“一带一路”倡议在中亚已实现全覆盖，谅解备忘录的签署无疑将为中土两国合作注入新的动力。

同时，中土双方还签署了绿色发展、数字经济、卫生、文化、体育、新闻媒体、天然气等领域合作文件。天然气合作是中土关系基石。会谈中，双方同意共同执行好现有协议，加紧推进天然气谈判进程，加快实施重大项目，积极拓展天然气工业等领域合作。

新年伊始，习近平主席同来访的两国总统话友谊、增互信、谋合作，立足新起点，擘画新未来。在元首外交引领下，中国特色大国外交在新的一年必将不断取得新的更大成就。

策划：霍小光

主笔：伍岳

统筹：刘华、刘东凯、王绚

新华社国内部制作

新华社第一工作室出品

(责编：燕勐、刘洁妍)