新华社华盛顿1月7日电 当地时间1月6日是美国国会山骚乱两周年的日子。这个堪称“美国民主崩塌日”的种种乱象，曾震惊全美乃至国际社会，至今历历在目。颇具讽刺意味的是，政客们为了私利分配不均而内斗，导致众议院议长选举连续4天“难产”，6日继续投票投到7日凌晨才戏剧性地达成妥协。

看来，“美国民主崩塌日”的词条下又多了新的注解。

两年伤未愈

政治极端主义令人忧

拜登在2020年美国总统选举中获胜，但时任总统特朗普反复宣称存在大规模选举舞弊，拒绝承认败选。2021年1月6日，大批特朗普支持者在华盛顿举行集会，其中一部分人暴力闯入国会大厦，参众两院认证2020年总统选举结果的联席会议被迫中断，主持会议的时任美国副总统彭斯同数百名议员们惊慌撤离或躲藏。这场骚乱是美国国会200多年来遭受的最严重袭击。

2021年1月6日，在美国首都华盛顿，特朗普的支持者举行示威游行。部分示威者冲进国会大厦。新华社记者刘杰摄

转眼两年过去了。当地时间6日，华盛顿的两个细节再次曝光美国政治乱象。

一方面，党争激烈，民主党政客当天借机发声，共和党阵营讳莫如深。

因2022年中期选举挫败而不得不走下众议院议长之位的民主党人佩洛西当天上午在国会大厦外表示，对国会内部和美国各地许多人来说，身心创伤仍未痊愈。美国总统、民主党人拜登当天下午在白宫表示，美国要继续警惕政治极端主义，类似事件“可能再次发生”，美国面临“一个历史拐点”。

不过，二人的唱和恐怕只能吸引民主党人的倾听。国会大厦外，在新一届国会众议院成员为国会山骚乱中受伤的140名警察致敬活动现场，出席的基本都是民主党人，仅有一名共和党人。

2023年1月6日，在美国首都华盛顿的国会大厦外，一对母女参加“国会山骚乱”两周年纪念仪式。新华社记者刘杰摄

另一方面，民意撕裂，特朗普的支持者和反对者当天在国会大厦附近大唱“对台戏”。

两场集会对国会山骚乱的性质各执一词，有人高唱“失败的暴徒”，还有人面对面激烈争吵。

过去两年来，在两党政客的推波助澜和政治极化现象的影响下，美国民众对国会山骚乱及相关调查的态度也相当分裂。

民主党人主导的众议院国会山骚乱调查委员会对特朗普“盖章”煽动或协助叛乱等指控。共和党人另起炉灶的“对冲”报告则指责民主党玩弄政治。随着共和党人在中期选举中夺回众议院控制权，预计围绕国会山骚乱的纷争还将继续扰乱美国。

众议长“难产”

国会山乱象难避免

百年一遇的美国国会众议长“难产”闹剧连演了4天，还是没能在颇具象征意义的“美国民主崩塌日”内结束，一直拖到7日凌晨才在最后一刻戏剧化地打出“剧终”。

美国新一届国会3日开幕以来，由于众议院共和党右翼“强硬派”领头的约20人小团体一直拒绝给众议院共和党领袖凯文·麦卡锡投票，导致议长“难产”，众议院“瘫痪”。直到6日下午，第12、13轮表决才开始松动，众议院随后休会，双方继续讨价还价。6日晚，在第14轮表决中，原本以为问题解决的麦卡锡竟然又以一票之差未能“过线”。他十分沮丧地前去质问反对他的共和党众议员马特·盖茨，氛围一度剑拔弩张。

众议院险些再次进入休会，麦卡锡最后时刻斡旋成功，最终在第15轮表决中攒够票数当选议长。据报道，麦卡锡为对方让步开出的条件包括让更多右翼“强硬派”议员在众议院重要委员会中任职、启动审议和表决保守派提出的一系列法案等。

当然，党内派系内斗暂停，两党之间继续势如水火。在最后一轮表决中，麦卡锡获216票支持，全部来自共和党人，而212名民主党众议员把票都投给了新任民主党领袖哈基姆·杰弗里斯。连日来，民主党众议员乐得“坐山观虎斗”，在现场有说有笑，甚至有人在社交媒体上发出自己拿着爆米花准备“看戏”的照片。

美国《纽约时报》评论说，从这场政治纷争可以明确看出，美国国会未来两年还可能反复陷入这种混乱状态。

针对时隔两年的两场风波，美国一家政治咨询公司主席布拉德·班农直言，“国会山骚乱”过去两年了，美国民主依然深陷困境，众议院此次风波闹得“一团糟”，再次表明美国政治机构衰落。

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