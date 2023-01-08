新华社拉巴斯1月7日电 专访：美国民主模式“过时陈旧”——访玻利维亚前外长瓦纳库尼

新华社记者

玻利维亚前外长费尔南多·瓦纳库尼6日在拉巴斯接受新华社记者专访时表示，两年前的美国国会山骚乱、如今的国会众议院议长持续“难产”向世界证明，美国民主模式“过时陈旧”，亟需“历史性转变”。

2021年1月6日，美国时任总统特朗普的支持者在美国首都华盛顿举行集会，其中一部分人当天下午集体前往国会山，暴力突破安保系统，闯入象征美国政治权力的国会大厦，参众两院联席认证2020年美国总统选举结果的进程被迫中断，另造成人员伤亡。瓦纳库尼说，无法在选举中赢得胜利，就诉诸暴力，“这是美国民主制度的溃败”，“美国声称自己是民主典范，说这种话的人如今应该感到羞愧”。

瓦纳库尼表示，即使经历国会山骚乱这样一场“政治地震”，美国司法体系也未能真正惩处这起事件的幕后推动者，“这就是美国树立起的所谓‘民主榜样’”。

瓦纳库尼说，面对如此政治乱象，美式民主的脆弱暴露无遗。在他看来，美国民主模式无法适应当下政治现实，美国国会众议院议长选举闹剧更进一步证明了这一点，美国民主模式对诸多重大事项“失灵”，已显现颓势。

瓦纳库尼直言，美国长期以来试图输出自身民主模式，但这种从西方视角解读的民主模式正在受到包括玻利维亚在内的许多国家质疑，这一模式已落后于时代，既不配作为范例，更无法代表人民利益。“拉美国家正在寻找一种能体现人民需求、能为政治生活注入活力的民主模式。”

瓦纳库尼认为，美国需要根据新的现实启动民主改革进程，通过共识与对话为满足人民的需求寻找答案。如果美国过时的民主模式不能发生转变，那么美国政治分裂与制度腐朽将进一步加深，国会山骚乱这类政治乱象或将再次发生。

(责编：燕勐、刘洁妍)