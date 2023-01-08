人民网曼谷1月8日电 （记者赵益普）由广西壮族自治区商务厅与柬埔寨商业部贸易促进总局联合举办的中国（广西）—柬埔寨贸易投资推介会6日在柬埔寨首都金边举办。广西壮族自治区商务厅副厅长傅晋明、柬埔寨商业部贸易促进总局局长高果索出席并致辞。

高果索表示，柬埔寨和中国经贸合作在两国领导人的引领下不断加强。在“一带一路”倡议、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）、中柬自贸协定生效并落实的背景下，柬中各领域全面战略合作伙伴关系进一步巩固深化。2022年，柬埔寨商业部贸易促进总局与广西壮族自治区商务厅签订贸易合作谅解备忘录，旨在促进柬埔寨具有潜力的产品出口中国市场。感谢中方一直以来对柬经贸投资领域发展提供支持。

傅晋明表示，后疫情时代，桂柬双方都面临着加快发展的难得机遇，广西愿与柬埔寨各界携手，用足用好RCEP生效实施带来的发展红利，落实好贸易促进合作备忘录实施联合工作组2023年工作事项，进一步深化双方在产业、经贸、投资等领域的合作，加快构建区域更加便捷高效的互联互通网络，支持柬埔寨（南宁）商务中心尽快发挥更大的作用，将双方各领域务实合作提升到新高度。

推介会上，双方企业签订了5个项目投资协议或战略合作协议，包括高品质实验用食蟹猴养殖基地建设、创新医药研发平台合作、农产品贸易采购战略合作框架协议、柬埔寨剑麻纤维采购合同和玻璃杯出口柬埔寨贸易合同等。南宁海关、中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区、梧州临港经济区、北海经济技术开发区、广西北部湾国际港务集团、广西农村投资集团等园区和企业代表共30余人参加了推介会。

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