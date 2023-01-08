人民网乌兰巴托1月7日电 （记者霍文）1月5日，蒙古国政府会议宣布对奥地利等34个国家公民提供30天免签待遇，以促进本国旅游业和恢复经济发展，该免签待遇有效期为三年。此前，蒙古国政府宣布2023年至2025年为“作客蒙古年”，并公布“欢迎来蒙古参加2023年活动”日程。

据蒙古国外交部对外宣传文化交流局消息，在“作客蒙古年”相关工作框架内，蒙古国外交部长巴特策策格担任制定2023年在本国举办国际性活动日程工作组组长，自然环境与旅游部长巴特额尔登、文化部长诺明为工作组副组长。2023年蒙古国将举办宣传蒙古、恢复旅游业、促进经济发展以及增加投资等一系列活动举措。

蒙方认为，自2023年起，蒙古国政府免除上述34个国家公民的签证要求，对促进本国旅游业发展、恢复经济以及就简化蒙古国公民旅行条件与相关国家展开对话等方面具有重要意义。

蒙古国旅游业2019年接待外国游客数量创历史最高，达57.7万人次，创收超过6亿美元。近三年受疫情影响该行业损失严重。2023年，蒙古国拟接待外国游客100万人次，旅游业创收12亿美元。

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