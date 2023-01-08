新华社华盛顿1月7日电（记者颜亮 孙丁）经过党内激烈争论达成利益交换，共和党众议员凯文·麦卡锡于7日凌晨在第15轮众议院议长选举表决中当选议长。

这是1月6日在美国华盛顿国会拍摄的众议院议长选举现场。新华社记者 刘杰 摄

新一届国会3日开幕后，由众议院共和党右翼“强硬派”领头的约20人小团体一直拒绝给麦卡锡投票，导致议长“难产”、众议院“瘫痪”，僵局直到6日下午第12、13轮表决才开始松动，众议院随后休会，双方继续讨价还价。

6日晚休会结束举行第14轮表决，麦卡锡以一票之差未能“过线”，他沮丧地质问投“出席票”的共和党众议员马特·盖茨，氛围剑拔弩张。

这是1月6日在美国华盛顿国会拍摄的凯文·麦卡锡（中）。新华社记者 刘杰 摄

众议院随后表决再次进入休会，然而“戏剧性”一幕出现：麦卡锡最后时刻与反对者达成一致以确保他能“过线”，共和党人随即“改票”，要求继续举行第15轮表决。

在这一轮表决中，众议院434名到场议员中6人投“出席票”，麦卡锡获得其余428张选票中216张全部来自共和党的选票，得票过半当选议长。212名民主党众议员则全部把票投给众议院新任民主党领袖哈基姆·杰弗里斯。

据悉，麦卡锡作出的让步包括进一步降低提出罢免议长动议的众议员人数门槛，让更多右翼“强硬派”议员在众议院重要委员会中任职，启动审议和表决保守派提出的一系列法案等。

1月6日，在美国华盛顿国会，一些议员在众议院议长选举表决前祈祷。新华社记者 刘杰 摄

麦卡锡现年57岁，来自加利福尼亚州，从2007年开始担任美国国会众议员，过去4年，担任众议院少数党领袖。

众议院议长选举上一次出现10轮以上表决要追溯到1859年。分析人士认为，本次选举出现僵局原因在于美国政治极化加剧以及党内派系之争更加激烈等。

《纽约时报》文章认为，这场政治纷争表明，美国国会未来两年可能反复陷入混乱状态。美国总统、民主党人拜登日前表示，国会无法完全运行令美国“尴尬”。

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