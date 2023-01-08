新华社美国费城1月7日电（记者潘丽君 张墨成）“唐诗的回响”新春音乐会6日晚在美国费城金梅尔表演艺术中心举行，为观众带来一场跨越古今、融汇东西方文化的视听盛宴。

该音乐会由中国苏州文化艺术中心、美国费城交响乐团和美国亚裔表演艺术中心合作举办。来自“我唱苏州”国际青年歌唱家艺术节和费城交响乐团的艺术家共同演绎《静夜思》《将进酒》等15首以唐诗名篇为基础创作的音乐作品，以迎接中国农历新年，并纪念费城交响乐团访华50周年。

中国驻纽约总领事黄屏在音乐会前举行的新春招待会上发表致辞说，费城交响乐团1973年首次访华，是新中国成立后首个访华的美国乐团。当晚的演出再次彰显人文交流是推动中美关系发展的不竭动力。

宾夕法尼亚州州参议员尼基尔·萨瓦尔说，音乐具有神奇的力量，能跨越时空、语言等界限，将人们团结起来。费城交响乐团1973年首次访华，开启了该乐团与中国长达数十年蓬勃发展的文化交流，意义重大。

费城交响乐团总裁兼首席执行官马蒂亚斯·塔尔诺波利斯基表示，用现代音乐演绎唐诗是一次难得体验，这也是该乐团与中国伙伴不断深化交流合作的又一例证。

当晚的音乐会吸引了2000多名观众。费城市民莱诺蕾说，自己很喜欢中国文化，唐诗所传达的意境令人印象深刻，费城交响乐团与中国素有历史渊源，希望能有更多中国艺术家到费城表演。

当晚是“唐诗的回响”新春音乐会在美国首演，7日该音乐会还将在纽约林肯中心举行。

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