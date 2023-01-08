新华社北京1月7日电 题：驻华使节：中国疫情防控措施优化调整十分及时、必要

新华社记者马卓言、冯歆然

中共中央对外联络部6日面向外国驻华高级外交官举办中国防疫政策专题吹风会。130多个国家的驻华使节或高级外交官出席。使节们赞赏中方积极支持和帮助国际社会应对疫情挑战，认为中国优化调整疫情防控和出入境政策十分及时、必要，将为世界经济复苏增长提供动力。

近期，中方因时因势主动优化抗疫举措，先后有序出台“二十条”和“新十条”优化措施，制定将新冠病毒感染从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”方案，将工作重心逐步从防控感染转向保健康、防重症，最大程度保障人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

“我认为中国疫情防控措施优化调整十分及时。”萨尔瓦多驻华大使阿尔瓦雷斯说，“针对当下疫情防控的新形势、病毒变异株的新特点和中国的现实情况，中方依据科学研判作出政策调整是十分必要的。”

马拉维驻华使馆参赞马利里说，三年来，中国始终坚持人民至上、生命至上，尽最大努力保护人民生命安全和身体健康。在他看来，中国此次的政策调整将有效促进各国同中国的协调合作，为世界经济恢复增长提供动力。“中国是世界第二大经济体，也是许多国家重要的贸易伙伴，中国优化调整疫情防控和出入境政策将为世界经济贸易增长带来重大利好。”

6日的专题吹风会上，国家卫生健康委新闻发言人米锋、医政司司长焦雅辉、疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年、中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友、北京中医医院院长刘清泉等介绍中国疫情防控有关情况，并同外方进行互动交流。使节们认真听取介绍，详细了解疫情防控政策调整的背后逻辑，对中国的抗疫成就和为全球抗疫作出的突出贡献深表赞赏。

中西医结合开展救治、大力研发疫苗药物、及时透明同世界卫生组织分享有关信息和数据……对于中国的抗疫经验和实践，萨摩亚驻华大使马里纳一边听，一边记。他说，应对世纪疫情需要各国协调合作，中国无疑作出了表率。

“在疫情暴发初期，各国自顾不暇，只有中国愿意给我们提供疫苗，从一开始就不遗余力帮助我们，始终同我们站在一起。萨尔瓦多不会忘记这份恩情。”阿尔瓦雷斯告诉记者，他自己接种的就是中国生产的疫苗。

阿尔及利亚驻华大使哈桑·拉贝希表示，中国为广大发展中国家提供了很多包括疫苗在内的物资援助，帮助各国人民成功度过了危机，用实际行动有力支持全球团结抗疫，充分彰显了中国共产党推动全人类进步事业发展的坚定决心。

哈桑·拉贝希还特别提到了中医药在疫情防控中发挥的重要作用。在哈桑·拉贝希担任驻华大使之前，他的妻子就曾在阿尔及利亚国内帮助推广中医药。

“可以负责任地告诉大家，目前的使用效果和反馈结果都是非常积极的，大部分用上了中医药的阿尔及利亚人民都表示十分满意，也非常感谢中国。”哈桑·拉贝希说。

“无论有些国家怎样评价中国的疫情防控政策，他们必须认识到中国有效保护了人民的生命健康。”阿尔瓦雷斯说，个别国家采取仅针对中国的入境限制措施缺乏科学依据。

“我们欢迎中国优化调整出入境政策，萨摩亚的大门向中国人民敞开。”马里纳说。

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