本报记者 刘玲玲

由中国文化和旅游部支持，巴黎中国文化中心与陕西省文化和旅游厅共同主办的“古法新作”陕西文化艺术展不久前在巴黎中国文化中心正式拉开帷幕。展览将持续至2月8日。两个月时间里，观众可以近距离观赏来自中国的青铜礼器、汉唐服饰、彩绘陶俑、陕西皮影、秦腔戏服等展品，深入感受中华民族博大精深的文化积淀与内涵。

展览以周礼、秦制、汉风、唐韵为主题，分为“赫赫宗周”“秦风天下”“维天有汉”“梦回盛唐”四大板块。通过艺术与科技融合，展览实现线下与云端同步，展现中国古迹遗产的蓬勃生命力。巴黎中国文化中心还推出了“陕西非遗之美”线上展览、“食在陕西”线上美食盛宴等活动，让观众在欣赏展览的同时，能生动了解陕西的厚重历史和灿烂文化，感受中华文明的历史传承和守正创新。

展览开幕当天便吸引中法各界200余人参观。专业策展人、汉学家、法国驻华使馆前文化专员柯孟德同现场观众分享了自己对中国文化的认识和研究中国美术史的体会，并带领观众参观展览，仔细讲解每一件展品及其代表的中国文化和艺术。在接受记者采访时，柯孟德表示，这次展览展出了中国陕西灿烂的文化底蕴，对参观者而言是一次“难忘的文化回忆”。

法国画家、雕塑家约兰塔·贡多是本次展览展品《中法友谊的卫士——彩绘兵马俑》的作者，她同现场嘉宾分享了自己的创作动力。“2018年，我受邀去西安参加‘丝绸之路国际艺术节’，让我有机会了解中国悠久的历史和文化，也感受到中国人的友善和包容。”贡多说，在参观兵马俑之后，她非常震撼，便创作了这一作品，希望以此表达自己对中国的喜爱，促进法中两国友谊和文化交流。

在展品皮影《秦王出巡图》前，90多岁的法国观众路易驻足良久，仔细观看展品的细节，并拍照记录。他告诉记者，自己专门赶来参观展览。“我去过北京、杭州等许多中国城市，但还没去过西安。这次的展品精致、丰富，让我对陕西有了真实具体的认识。”

巴黎中国文化中心主任佘明远表示，陕西省文化和旅游厅精心组织、设计本次展览，所有展品均自中国运抵巴黎，这是中心在新冠疫情之后的首次尝试。他强调，未来巴黎中国文化中心将举办更多优质的线上和线下文化活动，让法国民众深入了解中国文化多样性和独特的风土人情。

（本报巴黎电）

《 人民日报 》（ 2023年01月08日 03 版）

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