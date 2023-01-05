人民网华盛顿1月5日电 （记者李志伟）1月4日，外交部长秦刚大使在美国《华盛顿邮报》发表题为《稳定的中美关系攸关我们星球的前途命运》的署名文章。

秦刚在文章中表示，他走访了美国22个州，发现了华盛顿之外不一样的美国。驻美经历是他作为一名外交官的难忘记忆，也将是他一生的宝贵财富。在新的岗位上，推动中美关系发展仍将是他的重要使命之一。

秦刚表示，在他赴任中国驻美大使之时，中美关系面临复杂困难局面，两国对话交流机制几乎全部中断停摆，中国企业被无理制裁打压，加上疫情的影响，双方人文交流受到严重阻碍。中国常被视为美“最严峻竞争者”。作为驻美大使，他的使命就是促进中美各领域交流合作，努力推动双边关系稳定、改善和发展。推进关系需要双方共同努力。他与美联邦政府官员坦诚沟通，保持顺畅的工作关系，妥善处理包括台湾问题在内的棘手难题，推动重要领域交往合作取得进展。

在文章中，秦刚介绍说，他与80多位美国会参众议员会面晤谈，相互倾听、表达各自的立场和关切，哪怕对方是知名的对华“鹰派”。他与美战略界深入交流，希望共同思考、推动重构一个稳定、可预期、建设性的中美关系框架。他广泛会见美工商界代表，深切感受到他们对中国市场的信心和对华合作的愿望。他造访美国各大学，并帮助因疫情受阻的美国学生回到中国。他多次接受美国媒体采访，虽然时有交锋，但他感谢他们愿意倾听中国大使的声音，了解中方的立场和主张。

秦刚表示，他坚信，中美关系的大门已经打开，就不会关上。他也坚信，美国人民和中国人民一样，都是心胸宽广、勤劳友善的人民，而一个健康稳定的中美关系攸关两国人民和我们星球的前途命运。中美关系不应该是你输我赢、你兴我衰的零和博弈，宽广的地球足够容下中国和美国各自发展、共同繁荣。中美各自取得成功对彼此是机遇而非挑战。我们不能让偏见和错误的认知导致两国伟大人民之间的对抗冲突。双方应在两国元首的战略指引下，找到有利于维护世界和平繁荣的正确相处之道。

秦刚指出，这并非坦途，需要中美两国各界共同不懈努力，但历史将证明我们今天的努力和付出是必须而且值得的。他相信，中美关系也终将回归正途并不断前行。

(责编：燕勐、常红)