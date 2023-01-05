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美国会众议院议长仍“难产” 政治僵局持续

2023年01月05日13:46 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿1月4日电（记者颜亮　孙丁）美国国会众议院议长选举4日下午再次进行三轮表决，依然没有出现胜者。美国国会众议院议长“难产”这一历史性的政治僵局仍在持续。

　　美国国会众议院当晚再次进入休会，预计5日下午继续举行议长选举。据悉，众议院共和党领袖凯文·麦卡锡团队正在同党内反对他担任议长的众议员进行接触。

　　美国总统、民主党人拜登4日上午首次公开谈论众议院议长“难产”一事，称出现这样的情况令美国“尴尬”，影响国会发挥职能，同时不利于美国国际形象。

　　美国第118届国会3日开幕以来，众议院已举行6轮议长选举表决，但无人获得当选所需票数。在过去100年，这一选举几乎没什么悬念，都是“一轮过”。

　　没有议长，众议院基本处于“瘫痪”状态，该院430余名议员无法宣誓就职。哈佛大学法学院教授劳伦斯·特里布认为，这是“失能表现”。

　　去年11月，美国迎来史上“最贵”中期选举，共和党从民主党手中夺回众议院控制权，民主党则在参议院维持多数党地位。本届“分裂”国会日前开幕，新当选和连任参议员随后宣誓就职。

(责编：高歌、刘叶婷)

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