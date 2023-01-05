新华社华盛顿1月4日电（记者许缘）美国联邦储备委员会4日公布的2022年12月货币政策会议纪要显示，美联储官员重申降低通胀的决心，警告市场不要低估其将在一段时间内维持高利率的意愿。

美联储2022年12月13日至14日召开去年最后一次货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间上调50个基点到4.25%至4.5%之间。会议纪要显示，针对外界普遍预计美联储可能结束加息甚至降息的乐观情绪，美联储官员担心这将加大美联储为经济降温的难度，破坏抑制通胀的努力。而随着近几个月美国物价涨幅放缓，持类似观点的比例正在增加。

美联储官员指出，由于货币政策在金融环境中发挥重要作用，因此当金融环境出现“毫无根据的宽松”，尤其是这种宽松是由公众对美联储将如何应对新数据产生误解所引起时，美联储恢复价格稳定的努力将面临更加复杂的局面。

美联储官员一致认为，随着供应链瓶颈缓解，去年10月和11月通胀涨幅出现回落。但他们同时强调，需要更多依据才能确信通胀正“持续下行”。因此，美联储愿意冒着失业率上升和经济增长放缓的风险，将通胀率拉回2%的长期目标。

芝加哥商品交易所一项跟踪数据显示，会议纪要公布后，市场预计美联储将在下次会议上加息25个基点的可能性约为72%。同时，联邦基金利率将在今年6月达到5%左右的峰值。

美联储将于1月31日至2月1日召开2023年第一次货币政策会议。

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