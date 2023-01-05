新华社北京1月5日电 题：美国政治制度是如何陷入“死循环”的

新华社记者

截至当地时间4日，美国众议院议长选举已进行了六轮投票，但仍未有候选人获得足够票数，选举僵局还将持续。国会众议长持续“难产”，新一届国会众议员无法就职，美国政坛分裂闹剧愈演愈烈。

国会山作为美国政治重地和所谓美式民主的象征，本应是领导美国社会前进的关键力量之一，然而层出不穷的闹剧和丑闻让国会山本身成为美国政治的问题所在。众议长“难产”上一回发生还是在一百年前的1923年，当时议员们总共进行了9轮投票才选定议长。“百年未有”的情景再现，折射出不断极化的党争和党内政治撕裂已经使美国制度陷入“死循环”。

这是1月3日在美国首都华盛顿拍摄的国会大厦。新华社记者 刘杰 摄

国会运转不畅，众议长“难产”只是最新一起例证。日前，总额达1.7万亿美元、文本长度超过4000页的2023财年综合拨款法案在争议巨大情况下仓促“通关”，这种“简单粗暴”的立法操作显示国会立法职能已高度失灵。威斯康星州共和党籍参议员罗恩·约翰逊抱怨说，这么短的时间内根本不可能有人能读完如此冗长的法案文本，“华盛顿的失能和犬儒主义已经到达全新高度”。

国会运转失灵，彰显出美国所谓民主政治的日渐失能。政治分裂和极化加剧，民主、共和两党愈加势不两立。“不问是非对错、只问党派立场”已成为美国政坛常态。1月6日是“国会山骚乱”事件两周年，但围绕这一事件的调查至今“一地鸡毛”。众议院国会山骚乱调查委员会日前虽然公布了最终调查报告，然而纷争不仅未结束，反而随着2024大选日益临近，还有继续发酵之势。寻求在本届国会担任众议院议长的共和党人凯文·麦卡锡日前表示，共和党控制该院后，将对国会山骚乱调查委员会的工作进行审查。随着美国国内经济社会形势逐渐恶化，美国政治极化和政治瘫痪现象势必越发严重，诸如枪支暴力、种族歧视等种种新旧社会问题也将更加难以解决。英国伦敦大学学院全球政治学教授布赖恩·克拉斯认为，“美国民主正在死亡”，随着时间推移，“疾病”正在成为“绝症”，“治疗方法”却变得越来越少。

2022年12月19日，在美国首都华盛顿，国会众议院国会山骚乱调查委员会召开会议。新华社发（沈霆 摄）

美国政客的群体性腐败和道德缺失，表明美国政治运转日渐失灵。“不问苍生只问财”“不问苍生只揽权”——美国政客们利用公权中饱私囊，然而美国现行制度却对其缺乏约束机制。大量国会议员利用职务之便搞股票“内幕”交易，众议院前议长佩洛西就是国会里的著名“操盘手”。政客造假、失信已成常态。新当选众议员乔治·桑托斯近日被媒体曝光其履历上不少“光鲜”内容纯属造假，但他拒绝放弃就职，并诡辩称“这不妨碍我当好国会议员”。美国前国会众议员图尔西·加巴德评论说，美国政客撒谎很普遍甚至在华盛顿形成文化，即便被拆穿也没什么后果，难怪美国人民不信任他们。

美国政客是否真心为民？美国民主是否运转良好？美国民众心中自有一杆秤。美国盖洛普公司去年夏天公布的一项民调结果显示，对国会议员们很有信心的美国人仅占7%，创历史新低。美联社与芝加哥大学全国民意研究中心联合创办的公共事务研究中心去年10月公布的一项民调结果显示，只有9%的受访者认为美国民主制度运转良好。美国《国家利益》杂志网站说：“大量迹象表明，美国的民主陷入险境。”

美国政客失德、治理失序、政治失能，苦的是美国民众。美国历史学家查尔斯·比尔德曾形容美国政治是“一伙资本家投机商成功哄骗普通民众接受一个有利于少数显贵的政体”。这句话听起来有些绕口，但仔细一琢磨倒是非常精辟，可谓一语中的。

“美式民主”这个美国政客们曾经在国际上四处吹嘘欺骗世界的幌子，如今破洞掉色，已经有些不堪入目。而且，美国政治的乱象、美国政治的失序，却似乎没有停止的势头，不断突破人们的认知底线，美国制度也正是在这一进程中不断陷入“死循环”，并越陷越深。

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