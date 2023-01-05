新华社惠灵顿1月5日电 综述：“期待看到旅游消费的又一次飞跃”——新西兰热盼中国游客提振经济复苏前景

新华社记者卢怀谦 李惠子

“重大利好”“热切期待”……连日来，中国将有序恢复公民出境旅游的消息在正处于夏天旅游旺季的新西兰引发积极反响。当地不少旅游业内人士表示，中国游客逐步回归将有力提振新西兰旅游业乃至整体经济复苏前景。

深耕南岛旅游业多年的“新西兰一起旅行工作室”负责人廖锦荣最近忙得不可开交，一直在和中国国内的合作旅行社沟通、定制最新游览线路，为即将在4月入境的中国游客自驾游做准备。

廖锦荣说，近期收到大量国内旅行社和国内散客的询价以及预定，正积极安排整合各种资源，“新西兰旅游业者热切期待中国游客到来”。

新西兰旅游部长纳什本月初表示，国际游客回归对于新西兰就业和经济增长来说很重要。今年夏季旅游消费有望持续攀升，众多旅游业者也期待中国游客回归，这将为新西兰旅游业带来重大利好。

“事实证明，新西兰对海外游客有吸引力。我们已经看到旅游消费增长，这一势头将在夏季继续。”纳什说，在截至2022年3月的一年中，国际游客消费增长了30.6%，“我们期待在今年3月底看到另一次飞跃”。

新西兰主要旅行社新西兰中国旅行社总经理李瑞秦表示，在新冠疫情暴发前，中国是新西兰第二大游客来源地，仅次于澳大利亚。中国游客人均消费为4900新西兰元（约合3070美元），处于较高水平。除传统旅游旺季夏季外，中国游客对新西兰旅游淡季的贡献也非常大，能够帮助维持当地旅游从业人员队伍，提升行业整体接待能力。

新西兰统计局数据显示，2022年12月初的一周，约有1000名中国游客到达新西兰，较3个月前大幅增加。

李瑞秦表示，相信随着中国公民恢复出境旅游、航班运力增加，会有更多中国游客到新西兰，加快该国旅游业复苏步伐。今年新西兰旅游业进入平季和淡季之后，中国游客将成为重要的国际客源补充，有利于当地旅游业维持就业岗位。

在新西兰南岛旅游胜地瓦纳卡经营民宿的克里斯说，很多中国游客非常友好，疫情前是他民宿的稳定客源，现在还保持联系。他说，一些中国朋友已表示期待再来瓦纳卡。

新西兰最大城市奥克兰的定制旅游从业者天舒说，整个行业都在期待中国游客回归。新西兰旅游业需要进一步提升能力来接待更多中国游客。

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