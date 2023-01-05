中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使通过人民网向全国人民拜年。



值此新春佳节之际，我谨代表中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表团全体馆员，通过人民网向祖国人民，向关心支持我团工作的各界友人拜年！

过去的一年是不平凡的一年。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，党的第二十次全国代表大会胜利召开。勤劳、勇敢、智慧的中国人民团结奋进，昂首阔步，正在朝着实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦迈出新的步伐。

过去的一年是中国多边外交硕果累累的一年。面对国际风云变幻，我们坚持真正的多边主义，在日内瓦积极参与全球人权治理，推动国际公共卫生合作，积极在裁军军控、知识产权、劳工经贸等领域提供中国方案。我们始终牢记祖国和人民重托，敢于斗争，善于斗争，坚决打击反华分子和“台独”分裂势力气焰，挫败少数国家借涉疆、人权等问题对中国诬蔑抹黑的图谋，坚决捍卫国家利益和尊严。

新的一年，我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平外交思想为指引，坚定维护以联合国为核心的国际体系，积极推动构建新型国际关系，高举构建人类命运共同体旗帜，不忘初心，砥砺前行，接续奋斗，全力推动多边外交事业再创辉煌，为中国特色大国外交作出新的贡献！

衷心祝愿我们伟大的祖国繁荣昌盛，人民幸福安康！

(责编：燕勐、常红)