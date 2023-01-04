陈斌杰

新华社日内瓦1月4日电（记者陈斌杰）瑞士巴塞尔大区招商创新局（简称招商创新局）亚洲区负责人安克·霍尔纳格尔日前接受新华社记者采访时表示，巴塞尔大区在生命科学和创新领域享誉全球，欢迎中国企业来此投资发展。

霍尔纳格尔表示，苏州工业园区生物产业发展有限公司董事长兼总裁殷建国近期率团访问招商创新局，双方就苏州生物医药产业园内的企业和巴塞尔大区相关企业的合作建立了沟通机制，“希望在2023年能够达成进一步合作”。

霍尔纳格尔表示，这是新冠疫情暴发以来招商创新局首次接待中国企业代表团。越来越多中国企业到欧洲实地调研、交流，将对贸易和商业活动复苏产生积极影响。

霍尔纳格尔说，巴塞尔大区拥有超过700家生命科学相关企业，超过3万名生命科学领域专业人才。越来越多中国生物制药企业在国际上获得成功，并寻求将业务扩展到欧洲，对于这些中企而言，巴塞尔大区颇具吸引力。

殷建国日前接受新华社记者电话采访时表示，巴塞尔大区生物医药人才聚集度非常高，包括苏州生物医药产业园部分企业在内的中企在巴塞尔设立研发机构。在生物医药和高科技领域，瑞士可以作为中国企业到欧洲拓展业务的桥头堡和中转站。

据了解，苏州生物医药产业园目前拥有580家生物医药企业，其中有24家上市公司，涵盖新药开发、细胞治疗、基因治疗、核酸药物、医疗器械、体外诊断等领域。

巴塞尔大区位于瑞士西北部与德国和法国的交界处，由巴塞尔城市州、巴塞尔乡村州和汝拉州三个州组成。巴塞尔大区招商创新局是巴塞尔大区的官方经济促进机构。

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