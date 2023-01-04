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美国新国会“开张”就“开撕” 撕出百年头一遭

2023年01月04日20:07 | 来源：新华社
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　　新华社华盛顿1月4日电（记者颜亮 孙丁）美国首都华盛顿地标建筑国会大厦又“见证历史”了。

　　两年前的1月6日，“国会陷落”一幕时隔两百余年在华盛顿再度上演，国会大厦骚乱事件“撕裂”美国，震惊世界。今年1月3日，美国新一届国会刚“开张”就“开撕”——众议院议长在首轮选举中“难产”，又是华盛顿百年来头一遭。

　　旧伤疤叠加新裂痕，过去两年来美式民主积弊就这样不断“撕”给人看，预计未来两年只会“撕”得更多。

　　“撕”出政治闹剧。

　　在去年举行的美国中期选举中，两党激烈缠斗，争夺国会两院控制权。新年伊始，新一届国会在“开张”之日就上演闹剧，令人瞠目。

　　这是1月3日在美国首都华盛顿拍摄的国会大厦。新华社记者 刘杰 摄

　　虽然共和党从民主党手中夺回众议院多数席位，但因党内分歧难以弥合，众议院共和党领袖凯文·麦卡锡3日在三轮投票中均未能获得当选议长所需的半数以上选票，新一届国会众议员无法就职，众议院定于次日继续投票。

　　美国历史上耗时最长的众议院议长选举发生在1855年底至1856年初，近两个月内共133次表决才选出第34届国会众议院议长。1923年，第68届国会众议院议长经过9次投票选出。此后一个世纪以来，众议院议长人选都是“一轮过”。

　　闹剧亲历者中，有人无奈，也有人“看戏”，甚至“抢戏”。

　　共和党众议员玛乔丽·泰勒·格林批评说，这简直是拿着来之不易的多数党地位玩赌博游戏“俄罗斯轮盘”，“这是最糟糕的事”。

　　民主党众议员罗宾·凯利则乐得“坐山观虎斗”，在社交媒体上配图发文嘲讽说，“我已经准备好爆米花”

　　反对麦卡锡担任议长的共和党众议员马特·盖茨不嫌事大，致信国会大厦建筑署，对麦卡锡没当上议长就已占用议长办公室一事讨要说法，并特别强调麦卡锡“今天连输了三轮投票”。

　　一些议员原本按惯例要把家人带进国会大厦见证自己就职，没想到全家苦熬一天只见证了闹剧。“我们等就职等了整整一天。”凯文·马林发文时配上了自家孩子在现场睡着的照片，“议长选不出来，我们就得继续僵持着。”

　　“撕”得制度失灵。

　　美国盖洛普公司2022年底发布的民调结果显示，超七成美国人对国会工作“不认可”。中期选举前后的乱象恐怕解释了其中原因。

　　一方面，两党缠斗激烈，按照“金元政治”套路，生生把此次美国中期选举“斗”成史上“最贵”，按“公开的秘密”网站统计，费用高达167亿美元。另一方面，候选政客的种种丑闻、奇葩言行不断曝光。近日，新当选众议员乔治·桑托斯被曝光履历多重造假，丑闻颇为引人关注。桑托斯虽承认自己撒谎，但拒绝放弃就职，还诡辩称“这不妨碍我当好国会议员”，令舆论哗然。对此，美国媒体客座主持人、前众议员图尔西·加巴德评论说，美国政客撒谎甚至算得上“华盛顿文化”，即便被人拆穿也没什么后果，难怪无法取信于民。

　　结果，新一届国会开幕之日，议长人选之争的闹剧又抢走了桑托斯造假丑闻的“风头”。

　　《大西洋月刊》撰稿人杰米尔·希尔说，“我们今天再次见证了美国政治制度功能失常这一残酷现实。”

　　美国有线电视新闻网评论说，新一届国会开幕当天就遭遇“历史性僵局”，众议院连议长都没选出来何谈推进其他工作？

　　分析人士普遍认为，未来两年由两党分别控制两院的“分裂国会”恐将引发更多政治纷争，对美国总统拜登执政形成掣肘。

　　“撕”开民意裂痕。

　　新一届国会开幕正值国会山骚乱两周年前夕。2021年1月6日，时任总统特朗普的大批支持者在华盛顿举行集会，其中一部分人闯入国会大厦，参众两院联席认证2020年美国总统选举结果的进程被迫中断，主持会议的时任副总统彭斯和数百名议员惊慌撤离。这场骚乱是美国国会200多年来遭受的最严重袭击，直接造成5人死亡、约140名警察受伤以及国会大厦财物损失，截至2022年底已有超过960人为此被逮捕起诉。《华尔街日报》将其形容为美国的“国家耻辱”。

　　这是1月3日在美国首都华盛顿拍摄的国会大厦。新华社记者 刘杰 摄

　　2022年底，众议院相关调查委员会公布最终调查报告，但因党派分歧巨大而难言“服众”。随着共和党夺回众议院多数党地位，围绕骚乱事件调查工作的党派纷争以及华盛顿政治内耗恐将继续。

　　过去两年来，在党争推波助澜下，从国会大厦骚乱调查到堕胎、控枪、移民等议题，美国民众的意见愈加分裂。而民意严重对立导致的极端情绪，又反过来加剧党争。随着2024年大选临近，“撕”还将继续成为华盛顿的“关键词”。

(责编：徐祥丽、常红)

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