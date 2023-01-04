新华社惠灵顿1月4日电（记者郭磊 卢怀谦）新西兰政府4日重申，根据国际新冠疫情最新情况，经过公共卫生风险评估，新西兰对国际到达旅客的防疫要求保持不变。

目前，新西兰在国际到达入口发放免费新冠快速抗原检测试剂盒，仅要求到达后出现症状的国际旅客进行检测。

新西兰新冠疫情应对部长艾莎·维罗尔当天在一份声明中表示，新西兰政府经公共卫生风险评估后认为，从中国出发的旅客不会对新西兰新冠疫情造成明显影响，这“意味着入境限制既不需要也不合理”。

维罗尔说，需要注意的是，“新的新冠变异毒株可能出现自世界各地，而不仅仅是中国。这就是为什么我们一直提醒来自所有国家旅客在机场进行免费的快速抗原检测，并要求他们在抵达新西兰后一旦出现症状时接受检测”。

她还表示，未来数周，新西兰卫生部将对从中国抵达新西兰的旅客进行随机回访，以及时了解和收集更多最新健康信息。

目前，新西兰卫生部每周统计并公布一次新冠疫情数据。最新数据显示，截至2022年12月28日的一周内，新西兰全国新增新冠感染病例22770例，全国累计感染2117094例。新西兰全国总人口约512万。

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