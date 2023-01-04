新华社莫斯科1月4日电（国际观察）俄乌攻势加剧 和谈基础难寻

新华社记者刘恺 李东旭

新年伊始，乌克兰局势火药味十足。连日来，俄军对乌首都基辅等地的能源和电力设施实施大规模打击；乌军则对顿涅茨克地区马克耶夫卡居民点的俄军发动袭击，已致89名俄军人死亡。近期，俄乌都在积极提升自身军事实力，双方在和谈目标上南辕北辙，加之美西方不停“拱火浇油”，冲突复杂化趋势更加明显。

新年互炸 战意汹涌

当地时间1日零时40分左右，乌克兰全境拉响防空警报。这是去年10月以来俄罗斯对乌发动的第11波大规模空袭。新华社驻基辅分社邻近的杰斯尼扬斯基区上空发生爆炸，随后基辅市东郊布罗瓦雷方向传来巨大爆炸声。爆炸导致分社公寓楼门窗玻璃抖动，并引起楼下多部车辆发出警报声。

2日凌晨2时许，基辅再次响起防空警报，市郊传来密集的高射炮发射声和爆炸声。当地媒体分析，这可能是袭击杰斯尼扬斯基区火电站的俄无人机遭到乌防空火力拦截。

去年12月29日以来，包括基辅在内的乌克兰多地屡遭俄军导弹、无人机大规模打击。俄军事专家弗拉季斯拉夫·舒雷金认为，俄军此举旨在继续打击乌能源、通信、电力设施，削弱其军事潜力。

在乌军事专家弗拉季斯拉夫·谢列兹尼奥夫看来，俄军近期无人机袭击呈现以下新特点：一是在天气不佳和夜间能见度低时发动袭击；二是利用第聂伯河作为攻击通道。他认为，在弹药库存耗尽前，俄军不会停止此类袭击。

乌军反击也随之而来。俄国防部4日证实，乌军1日凌晨向位于顿涅茨克地区马克耶夫卡居民点区域内的俄军临时部署点发射6枚“海马斯”多管火箭炮火箭弹，导致89名俄军人死亡。这也是自去年2月俄对乌发起特别军事行动以来，俄国防部在通报中承认遇袭死亡人数最多的一次。3日，乌军称，克里米亚占科伊镇等多地发生爆炸。

提升战力 继续战斗

在2023年的新年贺词中，俄总统普京和乌总统泽连斯基均向本国公民发出坚持战斗的呼吁，都强调最终胜利属于己方。

去年年底至今年年初，普京通过视察军工厂、与士兵会面、对军事工业委员会进行人事调整、签署为军人提供额外社会保障的总统令等一系列举措，释放俄加强武器生产、鼓舞士气、推动军改以提升战斗力的明确信号。在不久前召开的国防部扩大会议上，普京同意了扩军至150万人的建议。自特别军事行动开展以来，俄军工企业加班加点生产，其他企业也被要求优先满足国防订单需求。普京还签署命令，授权地方采取经济动员或特殊措施满足国防需要。

乌克兰方面，泽连斯基去年12月下旬访问美国，敲定美向乌提供“爱国者”防空导弹系统等事宜。回国后，他忙于落实访美成果、寻求欧洲金融支持和能源援助、发表各种提振士气的视频讲话，旨在争取“外援”、提升“内力”。

俄军事专家弗拉基米尔·博尔德列夫认为，俄优势在于拥有相对强大的军工综合体和一支通过部分动员得到加强的军队。新的一年，俄对乌军事、通信、能源基础设施的攻击以及在顿巴斯等地的战斗将继续进行。

尽管俄军对乌基础设施的打击加剧停水、停电、停供暖等问题，但乌方战斗意志并未消沉。乌军事专家亚历山大·穆西延科说，受此前“收复失地”的鼓舞，乌军不断尝试发起新的进攻，加大对萨拉托夫、别尔哥罗德、克里米亚等地的袭击力度，包括对俄战略轰炸机基地——恩格斯空军基地等重要目标的无人机攻击。

各说各话 和平难觅

在和谈问题上，俄乌各说各话，目标南辕北辙。

俄罗斯方面，普京强调，俄方从未拒绝任何形式的和谈，是乌方放弃谈判。但俄安全会议副主席梅德韦杰夫、外长拉夫罗夫等人表示，“与乌方进行任何谈判都毫无意义”，“不会以乌方条件为基础进行任何谈判”。看似矛盾的表态，反映的是俄方对与泽连斯基政府和谈毫无信心，对乌方提出的和平方案没有兴趣。

近一段时间以来，泽连斯基先后提出重启谈判的5个条件、包含10项内容的“和平计划”、加速实现和平的“三步骤”等，虽内容各有不同，但核心诉求始终是俄完全撤军、恢复2014年以前的乌领土。对此，俄总统新闻秘书佩斯科夫强调，如果不考虑“四地入俄”等乌克兰局势“新现实”，就不可能在实现和平方面取得任何进展。

与此同时，美国继续“拱火浇油”，向乌方提供新的大规模军事援助，其欧洲盟国也在反俄“政治正确”的驱使下纷纷跟进，令俄乌和谈更加无望。

(责编：徐祥丽、常红)