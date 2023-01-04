新华社北京1月4日电（记者伍岳）针对近期美方涉中国防疫政策的相关言行，外交部发言人毛宁4日在例行记者会上回答相关提问时说，中方始终尽最大努力保护人民生命安全和身体健康，希望各方专注抗疫本身，避免任何政治化疫情的言行。

毛宁说，疫情发生以来，中方始终坚持人民至上、生命至上，尽最大努力保护人民生命安全和身体健康，高效统筹疫情防控和经济社会发展。

她表示，中国一直以负责任的态度同国际社会分享信息和数据。据不完全统计，三年来，中方已同世卫组织开展技术交流60余次，“新十条”发布以来已进行两次。中方并继续通过全球流感共享数据库分享新冠病毒感染病例的病毒基因数据。多国卫生健康专家表示，没有必要针对中国采取特别入境限制。

毛宁表示，无论是保护中国人民生命健康，还是促进全球团结抗疫、推动世界经济复苏增长，中国政府都采取了负责任政策举措，尽了最大努力，作出了重要积极贡献。

“我们注意到近期美方一些人针对中国国内疫情防控政策优化调整发表了不少评论。我们也注意到有不少人表示，如果美方当初没有政治化操弄疫情，也像中国政府一样以生命至上态度负责任地应对，无论是美国内还是世界范围内的疫情形势恐怕都不一定发展成今天这样。”毛宁说。

“我们真心希望各方专注抗疫本身，避免任何政治化疫情的言行，加强团结，共同努力，早日战胜疫情。”毛宁说。

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