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南非卫生部：不会禁止中国旅客来南

2023年01月04日20:00 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡1月4日电（刘畅） 南非卫生部近日表示，尽管中国新冠肺炎感染病例激增，但南非不会对来自中国的旅客实行旅行限制和核酸检测，并告知公众无需恐慌。

南非卫生部发言人Foster Mohale 表示，该部门正在密切关注中国和世界其他国家和地区的新冠疫情情况，尚未考虑对中国旅客实施旅行限制。根据目前情况，南非民众不必恐慌。

Mohale表示，该部门敦促民众接种疫苗和加强针，以增强民众针对病毒变种和亚变种的免疫力，如果南非需要采取预防措施，该部门将会第一时间发布通知。

夸祖鲁纳塔尔大学、全球知名生物信息学科学家 Tulio de Oliveira 教授表示，他认为南非民众无需对中国的情况感到担忧，应持观望态度。其主要原因有两个，第一，在中国主要流行的是奥密克戎，类似于在2022年5-6月份在南非引起疫情高峰的病毒。当时奥密克戎在南非引起了非常小的感染浪潮，且死亡率很低。第二，南非人具有非常高的人群免疫力，无论来自疫苗接种、感染免疫，还是混合免疫，目前南非的情况良好。Tulio还敦促南非人，特别是患有合并综合征的人群接种加强疫苗。

(责编：徐祥丽、常红)

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