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欧盟对俄实施九轮制裁反噬效应凸显

2023年01月04日14:47 | 来源：新华网
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　　新华社布鲁塞尔1月3日电（记者康逸）近来，欧盟盲目追随美国对俄罗斯实施九轮制裁产生的反噬效应愈加凸显，令欧洲经济雪上加霜。

　　乌克兰危机爆发以来，欧盟实施了一揽子经济制裁措施，大幅减少了对俄出口，但受欧盟对俄制裁反噬效应影响，欧洲供应局势紧张，能源和大宗商品价格飙升，进口额明显增加。

　　欧盟统计局去年12月公布的最新统计数据显示，2022年前10个月，欧盟对俄罗斯货物贸易进口额不降反升，达1812亿欧元，同比增长42.6%。同期，欧盟对俄罗斯贸易逆差由541亿欧元扩大至1346亿欧元。欧洲央行数据也显示，由于价格上涨，2022年上半年，欧元区从俄罗斯进口的非能源商品和服务贸易额也有所上升。

　　分析人士指出，多轮制裁令欧洲企业遭受巨大损失，不仅失去了市场，还因能源价格攀升导致生产成本增加。民众实际工资严重缩水，购买力下降。

　　欧洲央行一份报告指出，虽然部分企业将一些大品牌撤出俄罗斯，但总体而言，在2021年第四季度末和2022年第二季度末之间，欧元区持有的俄罗斯资产仅下降了10%。在乌克兰危机爆发之后，“外国直接投资头寸大致保持不变”。

　　目前，欧洲地区能源危机依然难解。国际能源署近日对欧洲今年能源供应形势“敲响警钟”。国际能源署执行干事法提赫·比罗尔表示，预计2023年欧盟面临约270亿立方米的天然气短缺，约占欧盟天然气基准总需求的6.8%。经济合作与发展组织发布的2023年经济预测报告也称，如果当前的能源危机恶化，欧洲将面临非常严峻且困难的经济形势。

　　据欧盟委员会预测，2023年欧盟和欧元区国内生产总值（GDP）均仅增长0.3%，远低于春季经济展望报告中均增长2.3%的预测。不少分析机构则给出了更为悲观的判断，认为2023年欧元区经济将陷入负增长。

(责编：高歌、刘叶婷)

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