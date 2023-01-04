参加中国（温州）——泰国经贸合作交流会的部分代表合影。人民网记者 李百加摄

人民网曼谷1月3日电（记者章念生、李百加）中国（温州）——泰国经贸合作交流会3日在泰国曼谷举行，赴泰开展“拓市场、抢订单”贸易活动的浙江省温州市人民政府及企业家代表团与泰国浙江商会、泰国温州商会成员等企业界代表一起交流研讨，加强市场对接。泰国温州商会会长郑炳克致欢迎辞，泰国浙江商会会长祁晓云、泰中侨商联合会主席邝锦荣等侨领出席。

泰国前副总理、泰中友好协会会长功·塔帕朗诗发表主题演讲。人民网记者李百加摄

泰国前副总理、泰中友好协会会长功·塔帕朗诗发表主题演讲。功表示，这是他三年来第一次有机会接待来自中国的企业代表团，希望来自中国的企业家代表们在泰国多走多看，接触各界人士，强化交流合作，泰中友好协会将提供尽可能的协助。功会后接受人民网记者采访时表示，中国这些年的经济发展成就世界瞩目，“中泰一家亲”已经深入人心，随着中国改革开放之门越开越大、共建“一带一路”项目的深化落实，中泰合作将迎来更多机遇。

泰国前副总理、泰中友好协会会长功·塔帕朗诗接受人民网记者采访。人民网记者 李百加摄

温州市经济和信息化局副局长丁加力介绍了温州的地理特色和温商的发展历史。温州投资促进局投资促进一处处长白志豪率21位温州企业代表推介投资项目和标志性企业产品。

中国（温州）——泰国经贸合作交流会现场。人民网记者 李百加摄

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