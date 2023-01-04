新华社基辅1月3日电（记者李东旭）乌克兰空军司令部发言人尤里·伊格纳特3日在电视节目中说，去年9月11日以来，乌防空部队击落了俄军近500架自杀式无人机，但同时乌防空力量也正在被耗尽。

伊格纳特说，在新年前后两天内，乌方击落俄军发射的全部84架无人机，取得“前所未有的成绩”。与此同时，俄方高强度空袭正在耗尽乌防空力量，尤其是无人机空袭严重消耗乌防空导弹库存，乌方需要更多装备来增强防空能力。

乌克兰武装部队总参谋部3日在社交媒体发文说，新年前夕，乌军对赫尔松西部丘拉科夫卡居民区的俄军部署点进行火力打击，导致俄军近500人伤亡。同日，乌克兰媒体援引克里米亚地方消息源报道，克里米亚北部城市占科伊当天发生连续爆炸，俄军启动了防空火力。

俄罗斯国防部发言人科纳申科夫3日通报说，俄方在哈尔科夫州多处居民点区域内消灭乌方40余人；在红利曼方向，俄方在卢甘斯克和顿涅茨克地区多处居民点区域内打击乌方4个突击队，乌方死伤人数超120人；在顿涅茨克方向，俄方对顿涅茨克地区多处居民点区域的乌军实施火力打击，消灭90名乌方人员；在顿涅茨克南部地区方向，俄方在多处居民点区域消灭乌方30余人。

科纳申科夫还表示，俄方对位于顿涅茨克地区一火车站区域内的乌方军事装备集中区实施打击，消灭2台美产“海马斯”多管火箭炮发射装置、超过800枚多管火箭炮火箭弹和120名乌方人员。（参与记者：李奥）

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