新华社耶路撒冷1月3日电（记者张天朗 吕迎旭）以色列新任国家安全部部长伊塔马·本-格维尔3日在警方陪同下进入耶路撒冷老城的圣殿山（穆斯林称“尊贵禁地”），引发巴勒斯坦等多国谴责。

本-格维尔当天在一份声明中表示，他在进入圣殿山前与以色列警方和国家安全部门进行了情况评估并得到首肯。他还强调，以色列新政府“不会向哈马斯（巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动）的威胁屈服”。

据以色列媒体报道，本-格维尔当天早上在圣殿山停留了约15分钟，但并未进入阿克萨清真寺。

巴勒斯坦通讯社3日援引巴总统府发言人鲁代奈的话报道，此类挑衅行为只会让紧张的巴以局势进一步升级，以方应对此负全部责任。约旦、阿联酋、沙特阿拉伯、埃及等地区国家也对本-格维尔进入圣殿山区域表示谴责。

以色列总理办公室3日下午发表声明说，以总理内塔尼亚胡承诺将严格维持圣殿山现状，声称以色列试图改变圣殿山现状的指控“没有根据”。

作为极右翼政党犹太力量党领导人，本-格维尔曾多次以议员身份进入圣殿山。此次是他首次以政府新设立的国家安全部部长身份进入这一争议区域。

位于耶路撒冷老城的圣殿山同为犹太教和伊斯兰教圣地，长期以来是巴以冲突的焦点。以色列在1967年第三次中东战争中从约旦手中夺取耶路撒冷老城的控制权。根据约以两国达成的协议，圣殿山的管辖权仍归约旦，治安权则由以色列警方控制。

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