新华社联合国1月3日电（记者毛磊）3日是联合国安理会2023年度第一个工作日。厄瓜多尔、日本、马耳他、莫桑比克和瑞士5国国旗安放仪式当天在联合国安理会厅外举行，标志着5国作为新当选的安理会非常任理事国开始履行职责。

哈萨克斯坦常驻联合国代表主持国旗安放仪式并致辞，期待5名安理会新成员为促进全球和平与安全发挥应有作用。5国常驻联合国代表分别发表简短讲话，并将各自国家国旗安插到国旗座上。安理会新成员国旗安放仪式由哈萨克斯坦于2018年发起。

厄瓜多尔等5国接替印度、爱尔兰、肯尼亚、墨西哥和挪威，从1月1日开始担任安理会非常任理事国。安理会另外5个非常任理事国为阿尔巴尼亚、巴西、加蓬、加纳和阿拉伯联合酋长国。

联合国安理会共有15个成员，其中中国、法国、俄罗斯、英国和美国为常任理事国，其余10个成员为非常任理事国。非常任理事国任期2年，经联合国大会选举每年更换5个，不能连选连任。10个非常任理事国席位按地区分配：非洲地区3个；亚太地区、拉美和加勒比地区、西欧和其他地区各2个；东欧地区1个。

安理会担负维持国际和平与安全的责任，是联合国主要机构之一。

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