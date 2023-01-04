本报记者 刘玲玲

国际电信联盟不久前发布的《衡量数字化发展：2022年事实和数字》报告显示，当前全球约有53亿人可以上网，但仍有27亿人不能上网，数字发展不平衡问题依然突出。

国际电信联盟秘书长多琳·伯格丹—马丁指出，随着实现联合国2030年可持续发展议程目标期限的临近，各方需要进一步制定更加包容的数字发展战略。多国专家呼吁国际社会加强合作，缩小全球数字鸿沟，让更多人享受到数字发展红利。

数字发展不平衡问题依然突出

国际电信联盟的报告显示，发达国家与发展中国家之间、城乡之间、不同收入群体之间互联网覆盖率差距仍然很大。

报告显示，在欧洲和北美国家，80%至90%的人口使用互联网，阿拉伯国家和亚太国家约有2/3的人口使用互联网，而非洲国家可以上网的人口比例大约是40%。在最不发达国家和内陆发展中国家，互联网覆盖率仅为36%。全球约有82%的城市居民可以在家上网，这一比例是农村的1.8倍。在非洲，64%的城市居民可以上网，而农村地区可以上网的人口比例仅为23%。不同收入群体间上网人口的比例差别也很大。高收入群体互联网覆盖率达92%，中高收入群体为79%，低收入群体只有26%。

部分发展中国家特别是最不发达国家的数字基础设施仍较为滞后。国际电信联盟的数据显示，2021年，最不发达国家移动4G网络的覆盖率仅为53%，3G网络覆盖率为30%，每百名居民中使用宽带网络的只有1.4人。在网络传输速度上，最不发达国家也远落后于发达国家，后者固定宽带的平均网速是前者的约8倍。另据全球移动通信系统协会的预测，到2025年底，北美地区的5G网络覆盖率将超过63%，撒哈拉以南非洲地区仅为4%。

对低收入经济体来说，成本问题仍是使用互联网的主要障碍。目前，最不发达国家使用数字技术的成本仍远高于发达国家。国际电信联盟的报告强调，对大多数低收入经济体的普通消费者而言，固定或移动网络服务的成本依然过高，这些国家的民众在移动数据方面的平均花费占其平均收入的9%，远高于1.9%的世界平均值。

国际电信联盟高级经济学家兼数据和分析司司长蒂埃里·盖革表示，在一些国家和地区，互联网接入成本占收入比重过高、智能手机价格高昂等因素，阻碍民众享受数字技术发展带来的红利。

多国积极采取措施拥抱数字化

联合国秘书长古特雷斯近期敦促各国适时制定相应国家政策，利用数字技术推动可持续发展。他同时建议加强监管，创造良好的数字发展环境。“我们必须新建和完善数字基础设施，加强数字技能培训，让人人都能进入数字世界，缩小数字发展差距。”

随着数字技术对生产和服务的支撑作用更加凸显，许多国家都在制定数字发展计划，完善数字基础设施，提高民众数字技能。世界银行发布的一份有关非洲国家数字技术与就业关系的研究报告指出，接入互联网以及学习更先进数字技术会为低收入、低技能人群带来更好的工作，从而减少贫困。

非洲国家采取了一系列措施缩小数字发展差距。刚果民主共和国已开始实施国家数字化计划，通过建立基本网络连接大幅降低民众接入互联网的成本。卢旺达政府在数字基础设施领域投入了大量资源，全国的宽带覆盖率达90%，政府承诺，到2030年，至少为280万户家庭配备智能手机。尼日利亚推出2020—2025年国家宽带计划，预计到2025年将宽带覆盖率由现在的44%提升至70%。数据显示，2015年至2019年，非洲网络的平均下载速度翻了一番，数据成本减半，到2025年5G网络可能触及3000万非洲用户。

其他国家也积极出台数字发展计划，持续扩大基础设施建设，以有效弥合数字鸿沟。巴西政府推出“巴西无线网”“数字城市”等计划，投入大量资源提升宽带用户普及水平和网速。马来西亚2022年发布数字发展计划，通过开发数字设施、强化数字技能等措施，力争在2025年创造50万个数字经济就业机会。印度尼西亚发布“2021—2024年印度尼西亚数字路线图”，助力旅游、贸易、金融等领域数字化发展，以实现数字经济的包容性发展。

迫切需要加强国家间数字合作

联合国贸发会议此前发布的《2021年数字经济报告》指出，为确保数字化转型成为推动社会更包容的基本要素，各国政府应以协调方式制定政策。加强多边对话与合作有利于推动建立更加富有生机活力的网络空间，有效缩小数字鸿沟，创造更大经济效益。

国际电信联盟指出，一些国家在基础设施、电子商务支付系统和数字技能等方面面临挑战，国际社会需要加强对发展中国家特别是最不发达国家的支持，确保更多国家享受到数字技术和电子商务发展的红利。各国迫切需要加强数字政策协调和数字合作，推动完善网络基础设施。

为促进各国在数字化领域政策沟通，国际电信联盟2021年启动了Partner2Connect数字联盟，助力全球互联和数字化转型。该项目是联合国2020年6月公布的“数字合作路线图”内容之一，目前已收到来自111个国家和地区的247个实体的500项认捐，总价值达283.4亿美元。这也是一个全球网络平台，相关方可通过该平台交流信息，了解风险和为确保连通性所采取的措施。联合国“数字合作路线图”提出，到2030年实现“全民、安全、包容、可负担的互联网接入”，主要内容包括推动数字通用连接、促进数字技术成为公共产品等。

积极推动教育领域国际合作为优质资源共享搭建了平台。联合国教科文组织2020年发起的全球教育联盟已经聚集了160多个合作伙伴，汇集了广泛的学习资源，为孩子们提供远程学习方案。由联合国儿童基金会发起、10多家企业及非营利合作伙伴同当地政府合作共同推出的Giga计划帮助偏远地区学校接入互联网，自2019年启动以来，已经帮助非洲、中亚、拉美等地区5000多所学校的超过210万名学生成功接入互联网。

联合国贸发会议秘书长格林斯潘指出，有效的国际合作和政策对话能够增进信息沟通、促进资源共享，可促成数字包容和可持续发展。她同时表示，各国还需根据实际情况部署和完善网络基础设施，为数字创新发展提供政策便利，真正实现借助数字技术推动社会经济可持续发展。

《 人民日报 》（ 2023年01月04日 15 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)