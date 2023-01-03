人民网里约热内卢1月2日电 （记者吴杰、陈一鸣）新年伊始，中国驻里约总领事田敏与里约侨界、中资机构、孔子学院、中国国际学校负责人齐聚里约华人联谊会，共议在春节进一步传播中国文化，讲好中国故事。

田敏表示，本月22日是中国的传统节日春节，是海内外华夏儿女普天同庆的节日。过大年这一优秀的中国传统文化，凝聚了华侨华人的心，并通过侨胞使中国传统文化走向世界。中国春节也被里约州议会确立为里约州官方节日，已经开展过的中文日活动、中国文化体验馆的开办引起强烈反响，希望大家积极出谋划策，举办精彩的春节活动，更好地向巴西民众展示中华优秀传统文化的魅力。

与会者踊跃发言，积极献计献策。大家提议要把会场布置得喜庆欢快，红红火火。要挂红灯笼、贴对联，举办舞龙舞狮、现场书法、中国功夫、汉服演示、唐诗宋词朗诵等表演，要体现浓浓的年味。巴西里约华人联谊会、巴西华人文化交流协会、巴西里约中国和平统一促进会、巴西中国和平统一促进会、巴西中国浙江商会、巴西里约广东同乡会等里约华侨华人社团和中资机构、孔子学院等要八仙过海，各显其能，充分展示中华优秀传统文化，借助春节讲好中国故事。

1日就任华联会第20届会长的陈秉文表示，中华文明博大精深，中华优秀传统文化是中华民族的根和魂，身居海外的侨胞要努力成为讲好中国故事、推动中国文化走向世界的中坚力量，成为传承中华文化、助推中巴文化交流的民间使者。

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