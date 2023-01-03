人民网曼谷1月2日电 （记者孙广勇）1月1日，尼泊尔博克拉国际机场投运仪式在项目现场隆重举行。尼泊尔总理普拉昌达、尼泊尔副总理兼财政部长比什努、中国驻尼泊尔大使馆代办王欣、中工国际副总经理刘生承以及尼泊尔当地群众代表出席了投运仪式。

此次仪式由尼泊尔民航局精心策划，各相关机构通力配合，共同确保了投运仪式的顺利完成。仪式共分为三个环节，开幕致辞、传统舞蹈欣赏与演唱会。

尼泊尔当地时间下午12点48分，象征民航最高礼仪标准的“水门”仪式在机场空侧举办，对当地各主要航司陆续抵达的飞机进行了热烈欢迎，伴随着当地传统音乐，机场运营经理为首位抵达的机长献上花环，宣布仪式正式开始。

尼泊尔总理普拉昌达表示，在中国访问期间，他同习近平主席就机场建设进行了交流，今日有幸来到机场投运仪式现场，亲手揭开尼泊尔最为现代化的国际机场的面纱，特别向中国政府和人民表达深切的感谢。

中工国际副总经理刘生承代表中工国际致贺词表示，很荣幸代表中工国际出席博克拉国际机场项目的投运仪式，向尼泊尔政府以及尼泊尔总理普拉昌达对中工国际的信任表示感谢，对中国进出口银行和中国政府对该项目的援助表示感谢，对中国驻尼泊尔大使馆、尼泊尔文化旅游民航部以及尼泊尔民航局在项目建设过程中对项目部提供的大力帮助表示感谢，也向在项目建设过程中对项目部工作提供协助的尼泊尔当地百姓表示感谢。经过多年努力，中工国际终于完成这一具有挑战性的项目，该项目将强有力地推动尼泊尔当地的经济社会发展、增强博克拉与世界的联通。作为有着丰富国际工程承包经验的承包商，中工国际愿意深化与尼泊尔的合作，贡献于中尼“一带一路”合作与尼泊尔经济社会发展。

中国驻尼泊尔大使馆代办王欣代表中国驻尼泊尔大使馆对中国政府援博克拉国际机场项目顺利投运表示热烈祝贺。王欣表示，新机场体现了中国工程质量，象征着尼泊尔国家荣誉，成为中尼共建“一带一路”的一张亮丽名片。2023年正值“一带一路”倡议十周年。“一带一路”是共建人类命运共同体的实践平台，得到了包括尼泊尔在内的世界各国积极响应。十年后，推进“一带一路”在尼从愿景成为现实，结出累累硕果。中方始终将尼泊尔视为周边外交的优先方向，坚定支持尼保持政局稳定，实现经济社会发展，愿同尼方一道，拓展深化两国各领域友好交往合作，高质量共建“一带一路”。

随后，尼泊尔总理普拉昌达对中工国际工程股份有限公司等机场建设相关方颁发奖状并对博克拉国际机场进行揭牌。

欢腾的传统歌舞表演将现场气氛推向高潮，台下观众掌声经久而热烈，机场投运仪式圆满完成。

由中国进出口银行提供优惠贷款支持的博克拉国际机场是尼泊尔国家荣誉工程、是公司一号议题项目、是中尼“一带一路”框架下的合作硕果、更是中尼两国人民跨越喜马拉雅山脉的深厚友谊的象征。博克拉国际机场从设计到建造完全采用中国和国际标准，是尼泊尔第一个现代化机场。博克拉国际机场投入商业运营后，将大大提升当地的航运能力，有效促进尼泊尔旅游业和经济社会发展，更为中尼友谊添上了浓墨重彩的一笔。

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