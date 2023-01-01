新华社北京1月1日电 综合新华社驻外记者报道：2022年，国际变局加速演进，苦难与希望并存，危机与变革交织。伴随2023年的新年钟声，国际组织和多国领导人纷纷致辞，呼吁国际社会把和平置于核心位置，通过对话结束冲突，努力实现经济复苏，呼吁民众团结合作，通过改革促进发展，希望在新的一年看到全人类共享和平与繁荣、进步与福祉。

“2023年，我们比以往任何时候都更需要和平。”联合国秘书长古特雷斯在新年致辞中呼吁国际社会“把和平置于我们言行的核心位置”，通过对话结束冲突。回顾2022年，古特雷斯指出，全球有一亿人为躲避战争、野火、干旱、贫困和饥饿而被迫迁移。从乌克兰到阿富汗，再到刚果民主共和国和其他国家，民众不得不告别家园和破碎的生计，去寻找更好的未来。“让我们共同努力，让2023年成为在我们的生活、家庭和世界中恢复和平的一年。”

“过去一年，我们经历了最暗淡的时光、巨大的困难以及不确定性和无望。”斯里兰卡总统维克拉马辛哈说，“但我相信，我们已走过最糟糕的时期。2023年将是我们扭转经济形势的关键一年。”他说，斯里兰卡必须大胆地实施已提出的社会、经济和政治改革，在未来十年建设一个繁荣和富饶的斯里兰卡。

巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫说，对巴基斯坦来说，过去的一年里既有甜蜜的回忆，也有破坏性的洪水给人民带来的苦难记忆。2023年巴政府将引导国家走上政治稳定和社会经济发展的道路，也希望2023年看到全人类共享和平与繁荣、进步与福祉。

新加坡总理李显龙说，2022年有许多事情值得我们庆幸。同新冠疫情对抗了将近三年之后，一切正恢复正常。展望未来，国际局势仍将动荡不安。新加坡必须为未来的不确定因素作好准备，国人必须上下一心、团结一致。只要全民同心协力，就能为新加坡和全体国人打造更光明的未来。

泰国总理巴育呼吁全国人民在新的一年团结合作、尽职尽责，为国家和社会发展作出贡献。他说，过去一年，在世界经济不景气的背景下，泰国出口持续增长、贸易趋势向好、投资恢复活力、旅游业强劲复苏，这些因素将成为未来几年推动经济增长的引擎。未来一段时期，泰国将继续面对经济和社会方面的各种挑战，相信只要全国人民团结一心，必将战胜一切困难和挑战。

过去一年，地缘政治紧张对立，乌克兰危机延宕升级，在欧洲衍生出一系列经济、政治、社会问题。

德国总理朔尔茨表示，2022年是困难的一年，从超市物价到加油站的油价，德国民众在生活中无处不感受到俄乌冲突的影响。新的一年，德国将采取税收减免、能源限价、发放更高儿童补助金等一系列救济措施。“团结是最宝贵的财富。”朔尔茨说，德国将以勇气迎来新的一年。

法国总统马克龙说，俄乌冲突引发能源危机、粮食危机。法国还面临通货膨胀以及气候变化造成的极端天气等叠加因素影响。他呼吁法国人在新的一年里继续节约使用能源，打赢“生态转型”之战。他还表示，法国将继续推动欧洲在能源、经济、社会、工业、金融、战略等方面的独立自主。

荷兰首相吕特说，2022年是“人们为超市价格上涨和高额能源账单忧心忡忡的一年”。在经历了严重的新冠疫情之后，“希望我们在2023年继续互帮互助，尤其是帮助那些处境艰难、生病或孤独的人。愿我们在新的一年里继续彼此守望。”

“此时，我们更清楚地认识到全人类的命运紧密相连。”丹麦女王玛格丽特二世说，“这个时代，世界其他地方的事情可以影响到我们，我们对世界的影响也将超越国界。然而，战乱冲突投下长长阴影。能源、食品价格不停上涨，如何让生活继续下去？我们需要坚韧和耐心并互相协助。”她祝愿新的一年，人们能够再次生活在和平与宽容之中。

意大利总统马塔雷拉表示，意大利人有充足理由对未来保持希望，同时应该用年轻人的眼光看待未来。他说，意大利人把目标、团结和道德力量结合起来，取得了令人鼓舞的成绩，但同时应该明白目前面临的机会和挑战，不应拒绝变化和创新。

马耳他总理阿贝拉说，挑战不可避免，马耳他有能力应对任何特定形势，并将挑战转化为机遇。

过去一年，非洲大陆在艰难前行中展现出韧性。非盟轮值主席、塞内加尔总统萨勒说，尽管存在危机，塞内加尔仍在坚定推进基础设施建设，塞内加尔现已从贫困走向新兴。他说，在动荡和不确定的国际背景下，塞内加尔作为非盟轮值主席国一贯倡导和平与非洲一体化，捍卫非洲大陆在全球政治、经济和金融治理中的利益。

阿尔及利亚总统特本说，该国经济和社会形势在2022年得到改善，希望2023年成为投资加速、物资积累、国家发展到更高水平的一年，也希望阿尔及利亚人的心愿在新的一年全部实现，生活不断向好。

新的一年，面对诸多挑战，多国领导人在致辞中表达信心，呼吁民众团结合作，通过改革促进发展。

韩国总统尹锡悦表示，韩国政府将密切关注严峻的经济形势，通过劳动、教育、养老金三大领域改革，拉动经济增长，实现地区均衡发展。

日本首相岸田文雄表示，在新的一年，日本将继续打造可持续、包容的新经济模式，加大对绿色经济、数字经济等领域的投资及改革力度。他表示高度重视日本老龄化及少子化问题，称这是不可再拖延的问题。希望新的一年通过对儿童养育制度及医疗护理制度的改革，全力推进“全年龄阶段社会保障改革制度”。

墨西哥总统洛佩斯表示，他对民众的未来十分乐观，并希望把这份乐观精神传递给所有墨西哥人。他说，墨西哥之所以强大，是因为它的文化、传统、习俗以及这个国家善良、诚实和勤劳的人民。他祝福所有墨西哥人在2023年健康快乐。

古巴国家主席迪亚斯-卡内尔说，推开2023年大门，“我们将无所畏惧地迎来新的一年”。他说，古巴人民的创造力是无限的，希望人民带着热情和渴望工作。他呼吁人民不断前进，共同建设一个更美好的国家。

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