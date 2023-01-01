“北京的街道再次出现拥堵，游客争相预订出国度假，企业预计商业活动将回升”、“在上海迪士尼乐园和北京环球度假区周末的活动中，人们排队等候；度假区酒店客流量显著上升”、“北京的购物中心部分恢复了往常的人潮；北京卫生系统即将在隧道尽头迎来曙光”……

这是英国《金融时报》、路透社和埃菲社等媒体对中国的最新观察。人们发现，“中国人的生活正在恢复正常”、“北京上海重现热腾腾的烟火气”等内容占据了不少外媒的重要版面。

中国疫情防控政策调整之后效果如何？外界一直高度关注。新年伊始，北京、上海等中国最具代表性的城市重现的活力被看作是中国积极复苏的重要信号。在刚刚过去的跨年夜，上海市中心南京路步行街人流如织，“拉链式人墙”再现疏导人流、车流。在中国各地，人们北上滑雪、南下温泉，热门餐厅外再次排起长队，景区的灯彩点亮城市夜空……街头巷尾的烟火气带来了春天的暖意。

“有序回归正常”“恢复生机”“需求回温”，这些外界观察者报道中的关键词传递了中国新年的气象。看似有些意料之外，却实属情理之中。近期，中国疫情防控政策调整转段，疫情防控进入新阶段。这些调整是基于对病原体和疾病的认识、人群免疫水平和卫生健康系统抵抗能力、社会公共卫生干预措施三者的判断做出的。新冠疫情暴发三年来，中国相继出台九版防控方案、二十条优化措施、“新十条”，到1月8日起实施“乙类乙管”，都体现着中国对这三种因素的综合考量，是恰当、科学、符合中国防控实际的调整。

正是中国政府始终坚持人民至上、生命至上，坚持科学精准防控，因时因势优化调整防控措施，才最大限度保护了人民生命安全和身体健康，才迎来了当下烟火升腾、朝气蓬勃的中国。

走出新冠阴霾，指日可待，人们还在稳扎稳打争取胜利。“疫情防控进入新阶段，仍是吃劲的时候，大家都在坚忍不拔努力，曙光就在前头。”中国国家主席习近平在新年贺词中的判断为中国、为世界注入了宝贵信心。

不久前召开的中央经济工作会议提出，以六个“更好统筹”做好中国2023年的经济工作。其中放在首位的是“更好统筹疫情防控和经济社会发展”。可以预期，新的一年中国经济社会秩序将加快恢复，中国人的生活会回归正常。

对于世界来讲，北京上海的复苏是一针“强心剂”，低迷的世界经济比任何时候都需要这样的确定性。美国《巴伦周刊》称，中国是全球唯一有望在明年实现GDP积极增长的主要经济体，这有助于延缓世界经济陷入衰退的步伐。美国消费者新闻与商业频道（CNBC）预测中国将出现一场消费热潮。“中国经济回归常态发展是2023年全球最大的确定性”、“中国有望成为提升全球经济活力的重要力量”……从这些不约而同的判断可以看出，当世界经济格局来到一个关键分水岭之际，中国经济的复苏和上行对世界而言将是巨大利好。

“期待中国人来”、“盼望到中国去”。这是多家外媒报道中，外国普通民众真实的声音。这也是中国与世界紧密联系的真实写照。2023年是中国全面落实二十大精神的开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程起步之年。人们相信，一个充满生机与活力的中国将在2023年为中国式现代化开好局、起好步，也必将给世界带来更多机遇和希望。

（国际锐评评论员）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)