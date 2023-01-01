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中企承建的柬埔寨31号和33号公路升级改造项目开工

2023年01月01日10:00 | 来源：人民网-国际频道
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柬埔寨30、31号公路于12月30日正式开工建设。中国路桥供图
柬埔寨30、31号公路于12月30日正式开工建设。中国路桥供图

人民网曼谷12月31日电 （记者赵益普）柬埔寨首相洪森、中国驻柬埔寨大使王文天30日共同出席柬埔寨31号和33号公路升级改造项目开工典礼。

洪森表示，近年来，在道路、供水、电力、教育、农业等基础民生领域，中国不断扩大对柬援助和在柬投资。如果没有中国朋友帮助，柬埔寨的基建很难发展起来。希望中方继续支持柬疫后经济复苏，一如既往欢迎中国企业到柬埔寨投资兴业。洪森再次感谢中国为柬埔寨基础设施建设提供大量援助，极大促进了柬经济社会发展。

王文天热烈祝贺31号和33号公路升级改造项目顺利开工并表示，在两国高层的战略引领和亲自推动下，2022年中柬务实合作取得丰硕成果，堪称“中柬务实合作年”。临近年末，中国政府贷款支持柬方的3条国家公路相继开工，中柬务实合作像通车不久的金港高速公路一样跑出“加速度”。

据介绍，31号和33号公路位于柬埔寨西南部，连接茶胶、贡布、白马等省市，是沿线地区联通首都金边及越南口岸的重要道路。两项目均由中国进出口银行提供贷款，中国路桥工程公司承建，预计2026年竣工。

中国路桥总经理助理兼柬埔寨办事处总经理周勇表示，31、33号公路升级改造工程可以进一步完善柬埔寨公路网建设，大大提高柬埔寨西南部公路的标准和整体服务水平，对促进沿线省经济的快速发展，改善西南沿海地区的旅游交通条件，提高当地人民生活水平，具有重要意义。

(责编：贾文婷、常红)

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