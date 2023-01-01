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阿尔及利亚中华商会举行年度庆典

2023年01月01日09:55 | 来源：人民网-国际频道
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人民网阿尔及尔12月31日电 （记者王传宝）阿尔及利亚中华商会30日在阿尔及利亚首都阿尔及尔举行2022年年度庆典，来自在阿中资企业、商界、教育界人士共200余人齐聚一堂，共同祝愿祖国在新的一年里更加繁荣富强。中国驻阿尔及利亚大使馆临时代办钱进出席了庆典活动。

钱进在庆典致辞中感谢阿尔及利亚中国商会一年来对使馆工作及当地华侨华人给予的大力支持。他表示，希望大家增强信心，在大幅优化疫情防控措施、政府不断出台新政策的促进下，2023年中国经济将会整体好转、总体回升，人民健康和生活水平将得到显著提升，国家一定进一步走向强盛。

阿尔及利亚中华商会负责人赵忠在庆典中回顾了商会一年来的工作历程，特别是商会在阿多地遭遇森林大火时紧急筹集善款向受灾民众提供帮助这一善举。他说，这次活动不仅赢得阿高层的肯定和赞扬，而且还实实在在地把中国人民的友好情谊传递到有需要的阿民众手中。赵忠表示，商会将进一步完善自身发展，发挥好商会作用，为会员单位架好“连心桥”，做好“贴心人”，同时更加积极配合和协助使馆工作，为促进中阿友谊贡献新的力量。

(责编：贾文婷、常红)

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