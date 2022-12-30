中国驻巴基斯坦大使农融在活动现场发言。人民网记者 程是颉摄

人民网伊斯兰堡12月30日电 （记者程是颉）中国驻巴基斯坦大使馆举办2022年中巴经济走廊优秀员工颁奖仪式，巴基斯坦计划发展部部长伊克巴尔、中国驻巴基斯坦大使农融、中企代表、巴方员工代表等出席仪式并发言。

伊克巴尔表示，中国与巴基斯坦的友谊经过历史检验，历久弥新。近年来，两国共同推动中巴经济走廊发展，两国政府和人民各领域交流不断增强拓宽。在政府层面，中国对巴基斯坦的发展充满信心和期待，一系列重要基础设施在中国帮助下建成投用，为巴基斯坦经济发展提供了重要帮助。在民众层面，中国企业、中国工程师的到来为巴基斯坦民众带来了宝贵的工作机会，更为巴基斯坦培养了一批掌握现代工业发展技术的人才资源。中巴经济走廊的优秀员工象征着中巴两国人民的友好情谊，更代表了巴基斯坦未来的发展机遇。

农融表示，在中巴经济走廊各个项目上有许多优秀的工作者代表，他们每个人都有自己的故事。这些故事与他们个人和家庭的更好的生活息息相关，也与中国与巴基斯坦合作发展、两国人民共同奋斗的成就和未来发展息息相关。期待中巴经济走廊各项目涌现出更多优秀的巴方员工代表，期待两国在中巴经济走廊平台上继续努力，创造巴基斯坦发展的新机遇。

中巴经济走廊企业代表、上海电气塔尔煤田一区块发电有限公司副总经理应明浩表示，中国企业在巴基斯坦开展项目期间，得到了许多巴方员工的支持和帮助，他们对中巴经济走廊项目的顺利建设运营至关重要。在工作中他们友好、认真、好学，在各自岗位上尽职尽责，自身也不断成长。如今，他们已在各个项目、各个工作领域成为独当一面的“顶梁柱”。企业为他们感到骄傲，期待他们未来有更好的发展。

来自拉合尔地铁橙线项目的巴方员工代表夏基拉·科萨表示，从未想到自己能够像今天一样站在聚光灯下，自己所做的就是不断努力学习、埋头工作，为企业和社会作出贡献。如今，自己不仅收获了幸福美满的家庭，还得到了大家的肯定和表彰。这是人生中最难忘的时刻。

仪式现场，伊克巴尔和农融共同为21位获奖员工颁发了奖牌、奖品并合影留念。在中国驻巴基斯坦大使馆推动下，获奖员工名单和访谈视频同时得到巴电视、网络、报纸等主流媒体播发，得到巴舆论广泛关注。

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