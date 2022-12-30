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中国援苏丹医疗队2022年度重症医学培训讲座在苏举办

2022年12月30日16:36 | 来源：人民网-国际频道
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郭虎参赞致辞。人民网记者 苏航摄
郭虎参赞致辞。人民网记者 苏航摄

人民网喀土穆12月30日电 （记者苏航）29日，第37批中国（陕西）援苏丹医疗队与恩图曼友谊医院共同举办重症医学培训讲座。中国驻苏丹使馆经商参赞郭虎、医疗队队长邢之景、苏联邦卫生部国际司双多边关系处处长希哈德、恩图曼友谊医院院长阿明、阿布欧舍友谊医院院长乌木达以及苏相关领域专家和医护代表50余人出席开班式。

郭虎在致辞中指出，半个多世纪的卫生健康合作已成为中苏友谊的最佳见证。援苏医疗队员远离祖国和亲人，无私奉献，与苏丹同行一道为当地人民解除病痛，为促进中苏民心相通做出了积极贡献。希望援苏医疗队以此次培训讲座为新起点，不断加强同苏卫生部门的学术交流和业务研讨，为新时期中苏医疗合作注入新动力。未来，中国政府将继续与苏方开展医疗设备捐赠、医疗设施升级改造、技术交流和人才培养等合作，推动构建中苏卫生健康共同体。

邢之景表示，重症监护水平的高低直接影响危重症患者抢救的成功率，是衡量医院质量水平的重要指标。希望此次讲座能够助力苏丹医院重症医疗技术的发展，进一步促进中苏两国医疗技术的交流。

希哈德代表苏丹联邦卫生部欢迎大家前来参加这次重要的学术活动。近年来在面对流行病的挑战时，全球范围内医疗服务的不平衡凸显，新冠疫情给全球各医院ICU带来的巨大压力，这说明了ICU建立的必要性。中苏友谊受到了苏丹政府和人们的高度赞赏和珍惜，苏丹联邦卫生部感谢第37批援苏丹中国医疗队和恩图曼友谊医院组织、开展和主办这次活动。

阿明对恩图曼友谊医院重症医学学科的建立表示了期待和决心，恩图曼友谊医院一直期望建立ICU，此次中国医疗队积极分享中方的先进经验，“授人以鱼，不如授人以渔”的行为，对恩图曼友谊医院来说是一个难得的机会。希望此次学术会议能够帮助医院就此迈出建立ICU的第一步，并对所有前来参会的领导、同事、朋友表示感谢和祝福。

开班式后，8位医疗队专家围绕急性肾损伤的诊疗、中心静脉穿刺置管术和ICU病人护理等议题深入分享了经验。来自苏联邦卫生部、恩图曼和阿布欧舍医院的专家和医护人员近百人认真聆听了讲座，并表示该讲座以问题为导向，深入浅出，注重实效，对提高重症监护质量水平大有裨益。

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(责编：崔越、杨牧)

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